Bala perdida atinge mãe que amamentava filho em Cariacica

Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência no bairro Sotelândia, em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma jovem de 21 anos foi atingida por um tiro de bala perdida enquanto amamentava o filho na varanda de casa por volta das 8h30 desta quinta-feira (16), no bairro Sotelândia, em Cariacica . A mulher teve um ferimento na boca e foi encaminhada para um hospital em Vitória.

Polícia Militar informou que, enquanto os militares passavam pelo bairro, foram abordados por uma senhora que informou que um indivíduo de jaqueta preta teria passado armado pelo local. Com medo de ser assaltada, ela conseguiu correr. Com a descrição, os policiais localizaram o suspeito.

Segundo a PM, ao perceber a presença dos militares, o homem correu e entrou em um terreno de mata e, naquele momento, foram ouvidos disparos. O suspeito conseguiu fugir.

A corporação disse que, conversando com moradores da região, os militares souberam que a jovem de 21 anos teria ficado ferida. Ela foi, então, encaminhada ao Pronto-Atendimento de Alto Lage, no mesmo município, de onde foi transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Quando a vítima ainda estava no PA de Alto Lage, ela foi ouvida pelos militares e narrou que estava amamentando o filho quando ouviu um barulho e percebeu que tinha sido atingida na região da boca.

A Polícia Militar também explicou que recebeu informações de que, antes de o suspeito ser visto pelos militares, houve uma troca de tiros entre bandidos da região, podendo o homem ser um dos criminosos envolvidos.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.

A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

O QUE DIZ A PM