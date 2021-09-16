Padrasto é preso suspeito de abusar da enteada de 13 anos em Viana

Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem foi preso nesta quarta-feira (15) suspeito de abusar sexualmente da enteada, de 13 anos, em Viana , na Região Metropolitana de Vitória.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a irmã da vítima foi quem acionou a polícia. Ela relatou que a irmã de 13 anos havia ligado para ela desesperada, relatando que teria sido abusada pelo padrasto.

Após o abuso, a menina fugiu para casa de uma amiga para pedir socorro, onde foi encontrada pela polícia. Aos agentes, ela relatou que sofreu ameaças do homem e que ele estava a procurando pelo bairro.

A polícia encontrou o homem em casa com a esposa, mãe da vítima. Ainda segundo o boletim de ocorrência, os dois estavam brigando.

O homem foi conduzido para a Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM), em Vitória. O nome do preso não foi divulgado para não expor a identidade da vítima.