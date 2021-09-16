Homem é espancado e amarrado em árvore após invadir casa em Cariacica

Um homem de 26 anos foi espancado por moradores após tentar invadir uma casa para furtar no bairro Vista Dourada, em Cariacica. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (15).
Segundo informações do boletim de ocorrência, o invasor foi visto saindo da casa levando objetos quando foi contido e espancado por vizinhos. Eles o amarraram em uma árvore até a chegada dos policiais.
Quando a Polícia Militar chegou ao local, os donos da casa reconheceram o homem e relataram que ele já havia roubado a mesma casa antes, levado aparelhos eletrônicos e utensílios de cozinha como panelas.
Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cariacica. O nome do preso não foi divulgado.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta