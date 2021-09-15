Preso acusado de matar inquilino por não pagar aluguel na Serra

Sebastião Ernandes de Almeida, de 46 anos, e o filho Willians Almeida, de 20 Crédito: Divulgação/PCES

A Polícia Civil prendeu Sebastião Ernandes de Almeida, de 46 anos, acusado de matar a tiros um inquilino que não pagou o aluguel de um imóvel de sua propriedade, na Serra , na Grande Vitória.

O filho dele, Willians de Almeida, de 20 anos, também está preso e responde por envolvimento no crime. Segundo as investigações, ele foi o responsável por dar fuga ao pai.

O crime ocorreu no dia 8 de dezembro de 2020, no bairro Barcelona. A vítima era Davi dos Santos Marrane, de 25 anos.

De acordo com o delegado Sandi Mori, Davi alugou um imóvel de Sebastião e estava com aluguel atrasado há três meses.

"A motivação do crime está relacionada com o fato da vítima ter alugado um imóvel do Sebastião no bairro Barcelona. Nos três primeiros meses, ele honrou com o pagamento do aluguel, porém nos três meses seguintes ele atrasou o pagamento, o que ocasionou uma desavença entre o Sebastião e a vítima", relatou.

Pai e filho foram denunciados e são réus no processo criminal. Os dois confessaram os crimes, segundo a polícia. O pai atirou na vítima e o filho foi responsável por levar o pai até o local do crime e ajudá-lo a fugir posteriormente.

Ainda segundo o delegado, Sebastião havia sido preso na década de 1990 por outro assassinato e o Willians atuava no tráfico de drogas.

O jovem também responde pelo assassinato de Luiz Carlos Conceição dos Santos, de 40 anos, registrado em 20 de abril deste ano, no bairro Enseada de Jacaraípe.

Com informações da TV Gazeta