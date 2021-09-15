Perseguição a carro roubado termina em acidente e confronto em Vila Velha

Perseguição, acidente, confronto armado e fuga. Tudo isso aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (15), em Vila Velha. O veículo usado pelos suspeitos foi um Fiat Fiorino branco, que havia sido roubado no dia anterior no bairro Ataíde, no mesmo município.
A Prefeitura de Vila Velha informou que uma equipe da Guarda Municipal foi acionada porque o automóvel foi visto perto da estrada de Capuaba. Os agentes foram ao local e teve início a perseguição, que se estendeu por cerca de cinco quilômetros até o bairro Primeiro de Maio, onde, durante a fuga, os criminosos bateram em um poste.
Após a colisão, os dois homens saíram do carro, trocaram tiros com os agentes da Guarda Municipal e conseguiram fugir. A prefeitura ressaltou que, apesar da fuga, o carro roubado foi recuperado e poderá ser devolvido ao dono após a perícia. A arma usada pelos criminosos foi apreendida.
Em nota, a Polícia Civil informou que a arma e as munições serão encaminhadas para o Departamento de Criminalística. O caso vai seguir sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos. Segundo a PC, outros detalhes não podem ser repassados para resguardar a apuração dos fatos.
"A PC destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia (181), que também possui um site no qual é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido", reforçou.