Polícia apreende 90 quilos de drogas em laboratório de refino em Vila Velha

Polícia Civil apreende 90 quilos de drogas e munições em casa de Vila Velha Crédito: Divulgação/PCES

Policiais apreenderam 90 quilos de drogas dentro de uma casa no bairro Ataíde, em Vila Velha , nesta quarta-feira (15). Segundo a Polícia Civil , o local era utilizado como laboratório para preparo de entorpecentes. No imóvel também foram encontrados munições e materiais para refino das drogas. O responsável pela residência imóvel não estava lá, mas, de acordo com a PC, já foi identificado.

A operação foi do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) que, conforme divulgado, apreendeu 85 quilos de maconha e cinco quilos de cocaína. Também foram encontrados no local quatro quilos de pólvora, 64 munições calibre 12, material de refino, balanças de precisão, duas capas de colete balístico e uma camisa que imita o uniforme da Polícia Civil, que, para a corporação, era usada por criminosos para enganarem rivais.

O delegado Tarcísio Otoni, titular do Denarc, explicou que a operação tem o intuito de reprimir o tráfico de drogas na Grande Vitória. Ele disse que o responsável pela casa, que estocava as drogas, não estava no local no momento da ação policial, mas que já foi identificado.