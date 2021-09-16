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Bairro Ataíde

Polícia apreende 90 quilos de drogas em laboratório de refino em Vila Velha

A Polícia Civil explicou que o local era utilizado como laboratório de refino e fabricação de drogas; responsável pelo imóvel não estava no local, mas já foi identificado
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

16 set 2021 às 11:01

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 11:01

Polícia Civil apreende 90 quilos de drogas e munições em casa de Vila Velha
Polícia Civil apreende 90 quilos de drogas e munições em casa de Vila Velha Crédito: Divulgação/PCES
Policiais apreenderam 90 quilos de drogas dentro de uma casa no bairro Ataíde, em Vila Velha, nesta quarta-feira (15). Segundo a Polícia Civil, o local era utilizado como laboratório para preparo de entorpecentes. No imóvel também foram encontrados munições e materiais para refino das drogas. O responsável pela residência imóvel não estava lá, mas, de acordo com a PC, já foi identificado.
A operação foi do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) que, conforme divulgado, apreendeu 85 quilos de maconha e cinco quilos de cocaína. Também foram encontrados no local quatro quilos de pólvora, 64 munições calibre 12, material de refino, balanças de precisão, duas capas de colete balístico e uma camisa que imita o uniforme da Polícia Civil, que, para a corporação, era usada por criminosos para enganarem rivais.
O delegado Tarcísio Otoni, titular do Denarc, explicou que a operação tem o intuito de reprimir o tráfico de drogas na Grande Vitória. Ele disse que o responsável pela casa, que estocava as drogas, não estava no local no momento da ação policial, mas que já foi identificado.
"Nossos levantamentos são realizados de forma sigilosa e resultam em apreensões como esta. No momento da apreensão, não havia ninguém no imóvel. O criminoso responsável por guardar todos os ilícitos já foi identificado e um inquérito policial foi instaurado para apurar a responsabilidade dele no caso", disse.

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