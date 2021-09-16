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Prejuízo passa de R$ 500 mil

Bandidos rendem casal e roubam mais de 700 sacas de café no ES

Rendido em São Mateus, casal foi deixado em uma estrada no interior de Linhares, no Norte do Estado, na madrugada de quarta-feira (15)

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 12:20

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 set 2021 às 12:20
Posto de gasolina, em Linhares, onde o caminhão, sem a carga, foi encontrado  Crédito: Google Maps
Um casal foi rendido por cinco suspeitos em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (14) e teve mais de 700 sacas de café roubadas do caminhão em que estavam. As vítimas foram obrigadas a entrar em outro veículo e acabaram deixadas em uma estrada interior de Linhares, também no Norte do Estado, na madrugada de quarta-feira (15).
O homem rendido, de 36 anos, relatou à Polícia Militar que ele e a esposa, também de 36 anos, transitavam com um caminhão-trator carregado de dois contêineres, com aproximadamente 720 sacas de café, pelo quilômetro 41 da BR 101, em São Mateus. 
Neste momento, cinco indivíduos em um veículo abordaram o casal com uma arma de fogo, três assumiram a direção do caminhão e obrigaram o homem e a mulher a entrarem no carro onde os outros dois suspeitos estavam.
O casal só foi libertado em uma mata, na ES 248, em Linhares. Além das sacas de café, os indivíduos levaram o celular e a identidade da mulher. Posteriormente, o caminhão foi encontrado próximo ao pátio de um posto de combustível em Linhares.

R$ 521 mil

É o prejuízo estimado.
Na Região Norte do Espírito Santo, onde as sacas foram roubadas, o café plantado mais comum é o conilon. De acordo com o valor da última cotação, publicada nesta quarta-feira (15), cada saca estava com o valor de R$ 724,00. Multiplicando pela quantidade roubada (720), o valor do prejuízo ultrapassa os R$ 521 mil.

INVESTIGAÇÃO

Segundo informações da TV Gazeta Norte, o caso será investigado pela 18ª Delegacia Regional de São Mateus. O delegado Isaac Gagno afirmou que  as investigações estão em estágio inicial. "Determinamos a realização de algumas diligências que ainda estão em andamento. Após tais levantamentos, poderemos tentar dar outras informações", frisou.

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