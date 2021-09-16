Bandidos rendem casal e roubam mais de 700 sacas de café no ES

Posto de gasolina, em Linhares, onde o caminhão, sem a carga, foi encontrado Crédito: Google Maps

Um casal foi rendido por cinco suspeitos em São Mateus , no Norte do Espírito Santo , na noite de terça-feira (14) e teve mais de 700 sacas de café roubadas do caminhão em que estavam. As vítimas foram obrigadas a entrar em outro veículo e acabaram deixadas em uma estrada interior de Linhares , também no Norte do Estado, na madrugada de quarta-feira (15).

O homem rendido, de 36 anos, relatou à Polícia Militar que ele e a esposa, também de 36 anos, transitavam com um caminhão-trator carregado de dois contêineres, com aproximadamente 720 sacas de café, pelo quilômetro 41 da BR 101, em São Mateus.

Neste momento, cinco indivíduos em um veículo abordaram o casal com uma arma de fogo, três assumiram a direção do caminhão e obrigaram o homem e a mulher a entrarem no carro onde os outros dois suspeitos estavam.

O casal só foi libertado em uma mata, na ES 248, em Linhares. Além das sacas de café, os indivíduos levaram o celular e a identidade da mulher. Posteriormente, o caminhão foi encontrado próximo ao pátio de um posto de combustível em Linhares.

R$ 521 mil É o prejuízo estimado.

Na Região Norte do Espírito Santo, onde as sacas foram roubadas, o café plantado mais comum é o conilon. De acordo com o valor da última cotação, publicada nesta quarta-feira (15), cada saca estava com o valor de R$ 724,00. Multiplicando pela quantidade roubada (720), o valor do prejuízo ultrapassa os R$ 521 mil.

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