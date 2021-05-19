Casos de Covid crescem em cidade do ES durante colheita de café Crédito: Cooabriel

O maior movimento de pessoas em Sooretama , no Norte do Espírito Santo , devido ao período de colheita de café, fez a Secretaria Municipal de Saúde ligar o alerta: com o aumento no contingente de trabalhadores no interior do município, o número de casos positivos de Covid-19 cresceu na zona rural.

Entre abril e maio, a população de aproximadamente 31 mil habitantes passa para 33 mil, com moradores temporários vindos de Estados vizinhos, como Bahia Minas Gerais , que se deslocam a Sooretama para trabalhar na colheita de café.

Com mais dinheiro circulando, devido ao pagamento dos trabalhadores, o movimento de pessoas em supermercados, bares e no comércio passa a ser muito maior que em outras épocas do ano, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Em meio à pandemia da Covid-19, o maior contingente de pessoas e o aumento na circulação também levaram a um crescimento no número de casos positivos da doença, como observa a secretária de Saúde do município, Edinalva Pereira Souza.

“No período de quarentena, nós estávamos mais focados no Centro da cidade, mas do fim de abril para maio, começamos a perceber um crescimento de casos no nosso interior, que é muito grande nessa época que muita gente vem trabalhar na colheita do café. A gente monitora o número de casos por bairros e o interior apresentou um grande crescimento”, explica.

NÚMEROS

De acordo com dados da prefeitura, o número diário de casos positivos no interior, antes da colheita, era de dois, chegando próximo de 30 no período de 14 dias. Agora, o índice cresceu. Nas últimas duas semanas, até sexta-feira (14) foram 82 casos positivos registrados em 14 dias.

Sooretama, Norte do ES Crédito: Prefeitura Municipal de Sooretama

SECRETARIA MONTA ESTRATÉGIA DE TESTAGEM

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a primeira percepção sobre o crescimento de casos positivos foi visual - observada no boletim diário feito pelo município, que detalha os bairros com mais pessoas contaminadas -, e também na quantidade de atendimentos realizados nas unidades de saúde da região.

A partir do crescimento nos índices, a prefeitura criou quatro equipes de profissionais da saúde para atuarem no interior. Duas equipes são fixas e atuam nas comunidades de Juncado e Chumbado, outras duas são móveis e circulam pelas fazendas, quando solicitadas pelo dono da propriedade nos casos em que algum funcionário apresenta sintomas da Covid-19. As equipes realizam a testagem para detectar a doença, orientam os trabalhadores a usar máscara, a manter o distanciamento social e a higienizar os alojamentos.

De acordo com Edinalva, a identificação dos trabalhadores positivados para a Covid-19 é importante, pois ajuda o município a isolá-los e evitar a volta de uma classificação de risco com mais restrições. Atualmente, Sooretama está classificada em risco moderado, no mapa do governo do ES

MONITORAMENTO CONTINUA À NOITE

Além das ações diurnas, a Vigilância de Saúde do município e a Polícia Militar têm feito ações durante à noite, orientando as pessoas que frequentam bares após o dia de trabalho.

“Muitos trabalhadores trabalham o dia todo e à noite vão para os bares do interior beber, se distrair. A gente tem orientado, com a Vigilância e Polícia Militar, essas pessoas a não se aglomerarem, a manterem o distanciamento”, conta Edinalva.

CORONAVÍRUS EM SOORETAMA