Casos de Covid crescem em cidade do ES durante colheita de café

O maior movimento de pessoas em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, devido ao período de colheita de café, fez a Secretaria Municipal de Saúde ligar o alerta: com o aumento no contingente de trabalhadores no interior do município, o número de casos positivos de Covid-19 cresceu na zona rural.
Entre abril e maio, a população de aproximadamente 31 mil habitantes passa para 33 mil, com moradores temporários vindos de Estados vizinhos, como Bahia e Minas Gerais, que se deslocam a Sooretama para trabalhar na colheita de café.
Com mais dinheiro circulando, devido ao pagamento dos trabalhadores, o movimento de pessoas em supermercados, bares e no comércio passa a ser muito maior que em outras épocas do ano, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.
Em meio à pandemia da Covid-19, o maior contingente de pessoas e o aumento na circulação também levaram a um crescimento no número de casos positivos da doença, como observa a secretária de Saúde do município, Edinalva Pereira Souza.
“No período de quarentena, nós estávamos mais focados no Centro da cidade, mas do fim de abril para maio, começamos a perceber um crescimento de casos no nosso interior, que é muito grande nessa época que muita gente vem trabalhar na colheita do café. A gente monitora o número de casos por bairros e o interior apresentou um grande crescimento”, explica.
NÚMEROS
De acordo com dados da prefeitura, o número diário de casos positivos no interior, antes da colheita, era de dois, chegando próximo de 30 no período de 14 dias. Agora, o índice cresceu. Nas últimas duas semanas, até sexta-feira (14) foram 82 casos positivos registrados em 14 dias.
SECRETARIA MONTA ESTRATÉGIA DE TESTAGEM
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a primeira percepção sobre o crescimento de casos positivos foi visual - observada no boletim diário feito pelo município, que detalha os bairros com mais pessoas contaminadas -, e também na quantidade de atendimentos realizados nas unidades de saúde da região.
A partir do crescimento nos índices, a prefeitura criou quatro equipes de profissionais da saúde para atuarem no interior. Duas equipes são fixas e atuam nas comunidades de Juncado e Chumbado, outras duas são móveis e circulam pelas fazendas, quando solicitadas pelo dono da propriedade nos casos em que algum funcionário apresenta sintomas da Covid-19. As equipes realizam a testagem para detectar a doença, orientam os trabalhadores a usar máscara, a manter o distanciamento social e a higienizar os alojamentos.
De acordo com Edinalva, a identificação dos trabalhadores positivados para a Covid-19 é importante, pois ajuda o município a isolá-los e evitar a volta de uma classificação de risco com mais restrições. Atualmente, Sooretama está classificada em risco moderado, no mapa do governo do ES.
MONITORAMENTO CONTINUA À NOITE
Além das ações diurnas, a Vigilância de Saúde do município e a Polícia Militar têm feito ações durante à noite, orientando as pessoas que frequentam bares após o dia de trabalho.
“Muitos trabalhadores trabalham o dia todo e à noite vão para os bares do interior beber, se distrair. A gente tem orientado, com a Vigilância e Polícia Militar, essas pessoas a não se aglomerarem, a manterem o distanciamento”, conta Edinalva.
CORONAVÍRUS EM SOORETAMA
De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Sooretama possui 2.723 casos confirmados da doença, 2.411 casos curados e 44 óbitos. A taxa de letalidade no município está em 1,6%, abaixo da taxa estadual que se encontra em 2,2%.