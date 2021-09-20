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PM foi acionada

Assaltante deixa mulher trancada em loja no Centro de Vitória

À polícia, a vítima relatou que um homem havia entrado na loja se passando por cliente e anunciou o assalto, roubando dois aparelhos de celular nesta segunda-feira (20)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

20 set 2021 às 17:06

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 17:06

Polícia Militar foi acionada após mulher ser trancada por assaltante em loja no Centro de Vitória
Polícia Militar foi acionada após mulher ser trancada por assaltante em loja no Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Após assaltar uma loja no Centro de Vitória, um criminoso deixou uma mulher trancada dentro do estabelecimento nesta segunda-feira (20). 
Polícia Militar informou, por nota, ter sido acionada para a ocorrência por volta das 14h20 por uma pessoa que passou em frente ao estabelecimento comercial e ouviu uma mulher gritando por socorro.
Aos policiais que foram ao local, a vítima relatou que um homem havia entrado na loja se passando por cliente e anunciou o assalto, roubando dois aparelhos de celular. Segundo a PM, buscas foram realizadas na região, mas o suspeito não foi localizado.
A reportagem também demandou a Polícia Civil e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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