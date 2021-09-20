Assaltante deixa mulher trancada em loja no Centro de Vitória

Após assaltar uma loja no Centro de Vitória, um criminoso deixou uma mulher trancada dentro do estabelecimento nesta segunda-feira (20).

Aos policiais que foram ao local, a vítima relatou que um homem havia entrado na loja se passando por cliente e anunciou o assalto, roubando dois aparelhos de celular. Segundo a PM, buscas foram realizadas na região, mas o suspeito não foi localizado.