Assaltante deixa mulher trancada em loja no Centro de Vitória

Após assaltar uma loja no Centro de Vitória, um criminoso deixou uma mulher trancada dentro do estabelecimento nesta segunda-feira (20).
A Polícia Militar informou, por nota, ter sido acionada para a ocorrência por volta das 14h20 por uma pessoa que passou em frente ao estabelecimento comercial e ouviu uma mulher gritando por socorro.
Aos policiais que foram ao local, a vítima relatou que um homem havia entrado na loja se passando por cliente e anunciou o assalto, roubando dois aparelhos de celular. Segundo a PM, buscas foram realizadas na região, mas o suspeito não foi localizado.
A reportagem também demandou a Polícia Civil e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.