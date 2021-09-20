Cantor de forró é assassinado a tiros após briga em bar de Cachoeiro

Um cantor de forró de 39 anos foi assassinado a tiros após uma discussão em um bar no último sábado (18), no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Edivandro Cipriano chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada na Santa Casa de Cachoeiro.
Segundo a Polícia Militar, o cantor foi atingido por disparos de arma de fogo na manhã de sábado e o suspeito do crime fugiu do local após atirar. A vítima chegou a ser socorrida pelos militares.
Buscas foram realizadas pela região, mas o criminoso não foi localizado. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
Nas redes sociais, amigos e familiares de Edivandro Cipriano lamentaram a morte do cantor, que também trabalhava como locutor de lojas na cidade.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. "Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", disse, por nota. Disse
A PC solicitou que as pessoas que puderem contribuir com informações colaborem de forma anônima através do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas".