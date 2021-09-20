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Bairro Monte Belo

Cantor de forró é assassinado a tiros após briga em bar de Cachoeiro

Edivandro Cipriano, de 39 anos, foi socorrido, mas faleceu ao dar entrada na Santa Casa de Cachoeiro na manhã do último sábado (18). Suspeito fugiu e não foi localizado
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 set 2021 às 16:04

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 16:04

Cantor Edivandro Cipriano foi morto a tiros em bar
Edivandro Cipriano foi morto a tiros em um bar. Ele era cantor de forró e também locutor de lojas Crédito: Reprodução | Facebook Edivandro Cipriano
Um cantor de forró de 39 anos foi assassinado a tiros após uma discussão em um bar no último sábado (18), no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Edivandro Cipriano chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada na Santa Casa de Cachoeiro.
Segundo a Polícia Militar, o cantor foi atingido por disparos de arma de fogo na manhã de sábado e o suspeito do crime fugiu do local após atirar. A vítima chegou a ser socorrida pelos militares.
Buscas foram realizadas pela região, mas o criminoso não foi localizado. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
Nas redes sociais, amigos e familiares de Edivandro Cipriano lamentaram a morte do cantor, que também trabalhava como locutor de lojas na cidade.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. "Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", disse, por nota. Disse
A PC solicitou que as pessoas que puderem contribuir com informações colaborem de forma anônima através do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas".

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