Prefeito preso em São Mateus: cenas que o brasileiro não aguenta mais ver

Dinheiro apreendido na casa do prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Do luxo ao lixo, ficam evidentes os excessos desse suposto esquema fraudulento. Os investigados poderão responder pela prática dos crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraudes licitatórias.

Mas o que escandaliza mesmo é o roteiro da corrupção mais uma vez encenado na administração pública. Mudam-se os atores, mantém-se o enredo, com uma ou outra novidade aqui e ali. O déjà vu é inevitável. A investigação ganhou dimensão federal porque os atos ilícitos envolvem os repasses que deveriam ter sido aplicados no enfrentamento da pandemia de Covid-19 , o que mostra que nem a grave crise sanitária foi capaz de frear os malfeitos, pelo contrário, atiçou o oportunismo de pessoas que entraram na vida pública com a missão de melhorar a vida da população, mas acabaram investigadas justamente por dilapidar o patrimônio público.

Gestores com más intenções sempre enxergam a chance de encher os próprios bolsos à custa do sofrimento da população, sem arrependimentos. É triste constatar que aqueles que chegam ao poder para se apropriar do que é público não poupam nem a merenda escolar nem cestas básicas. Não bastasse a crise econômica que assola o país, há ainda a crise de valores, que é endêmica.