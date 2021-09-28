Prefeito de São Mateus saiu na capa do Diário Oficial e foi elogiado

A capa do Diário Oficial do Estado desta terça-feira, dia da prisão do prefeito (no círculo azul) Crédito: Reprodução do Diário Oficial

A imagem do prefeito mateense no Diário Oficial foi feita durante a solenidade em que o governo do Estado, no último sábado (25), anunciou obras e investimentos para a cidade do Norte do Estado, no valor de R$ 17 milhões.

“Trabalhamos para que os mateenses tenham cada dia mais orgulho de sua cidade. Em parceria com o município, estamos realizando diversos investimentos que estão mudando a vida dos moradores”, discursou o governador em registro do Diário Oficial do Estado.

A solenidade, que marcou a semana de comemoração dos 477 de colonização de São Mateus, foi marcada pelo entusiasmo de Daniel da Açaí, que agradeceu os investimentos do governo do Estado em sua cidade.

“O governador mostrou a habilidade que tem para organizar o Estado. As obras não chegavam a São Mateus. O olhar do senhor é diferenciado, não apenas para São Mateus, mas para todos os municípios. O Estado tem outro olhar agora, e em time que está ganhando não se pode mudar. O senhor olha para a periferia, para quem mais necessita”, afirmou o prefeito mateense.

Prestígio com o Executivo, reconhecimento do Legislativo. Daniel da Açaí foi citado em pelo menos dois discursos, altamente elogiosos, na segunda-feira (27), durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa.

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Marcelo Santos (Podemos), por exemplo, lamentou o fato de não ter participado da solenidade em São Mateus, no sábado (25), mas não deixou de encher a bola do prefeito. “É inadmissível o não reconhecimento, é impossível não reconhecer a liderança do prefeito Daniel Santana. Quero parabenizar o prefeito pela belíssima gestão”, derreteu-se o parlamentar, que disse ter sido representado pelo deputado Marcos Garcia no Norte do Estado.

Garcia (PV), por sua vez, também encheu Daniel da Açaí de elogios. “Naquela região [São Mateus], Daniel mostrou ter um espírito de liderança muito grande (...). O prefeito tem carisma. E agradecemos a grande recepção que o senhor teve com a gente [deputados] no sábado passado.”

Por sinal, o prestígio do prefeito preso nesta terça-feira pela PF, acusado de desvio de dinheiro público, extrapola os limites do Estado. Em junho, Daniel da Açaí foi visitado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) , que fez questão de posar para fotos com o alcaide mateense.

Bolsonaro abraça Daniel da Açaí durante visita do presidente da República a São Mateus, em junho passado Crédito: Divulgação