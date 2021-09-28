“Por que o prefeito de São Mateus guardava sacos com papel picado?”

Segundo a coluna apurou, a PF investiga a hipótese de o material ser resultado da tentativa de destruição de provas de crimes cometidos na administração pública mateense. Todos os sacos foram recolhidos à Delegacia da Polícia Federal em São Mateus para serem periciados.
A investigação apura a existência de possíveis desvios de recursos públicos federais em São Mateus (ES) em diversas áreas, como no combate à pandemia do coronavírus, pavimentação urbana e construção de habitações populares.
A investigação foi conduzida pela PF, em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), e, ao longo das investigações, foram verificadas diversas irregularidades, tais como possível direcionamento da contratação, bem como a utilização de laranjas para recebimento de valores. De acordo com a Controladoria-Geral da União (CGU), que participou da operação, os valores totais pagos pela prefeitura às empresas investigadas são de R$ 51.811.159,75
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