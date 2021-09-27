Maus-tratos em família: toda criança merece um lar de verdade

Crianças estavam trancadas em casa com os animais e sem se alimentar há vários dias, no bairro Irmãos Fernandes, em Barra de São Francisco. Crédito: Telespectador | TV Gazeta

A insalubridade do ambiente é por si só uma violência, que alimenta as suspeitas de maus-tratos ainda mais aterradores. As vítimas contaram aos policiais militares que as resgataram que elas eram mantidas trancadas em casa com os animais e estavam sem se alimentar há vários dias.

Com a pandemia, as crianças, mantidas em cárcere privado, não estavam frequentando a escola diariamente. Foi a percepção dos profissionais de educação, contudo, que possibilitou o resgate. Quando uma das meninas precisou fazer uma prova presencial, o comportamento dela causou preocupação nos professores, que acionaram o Conselho Tutelar.

O episódio em que quatro irmãos - três meninas de 12, 10 e 6 anos e um garoto de 4 anos que os pais dizem ter autismo - foram encontrados recebendo um tratamento sub-humano por aqueles que deveriam zelar pelo seu bem-estar aponta um aspecto importante e nem sempre lembrado da escola: o de ser mais um espaço de proteção a crianças e adolescentes

Em famílias desestruturadas pela falta de dinheiro, envolvimento com a criminalidade e tantas outras situações desarmônicas, é o ambiente escolar que pode proporcionar um refúgio, alimentação diária, além da vigilância diante de comportamentos fora da normalidade dos estudantes.

Os efeitos colaterais da crise sanitária, como se vê, são intangíveis. Não somente a perda de aprendizagem, a impossibilidade de socialização em idades em que isso faz parte do desenvolvimento infantojuvenil, há também esses prejuízos sociais impostos pela falta de convivência.

O drama dessas crianças acabou acentuado pelas circunstâncias. Mas é sempre importante reforçar que qualquer cidadão pode denunciar situações de maus-tratos de crianças ao Conselho Tutelar. A omissão, em casos como esse, vira conivência com a violência praticada por pais ou outros familiares.

Há um clamor popular por punições rigorosas para esse tipo de crime, mas é preciso também um entendimento mais profundo dessa recorrência, muitas vezes envolvendo parentes e pessoas próximas. Há algo de errado em uma sociedade na qual as crianças não estão protegidas dentro de casa: são vítimas de maus-tratos e abusos que, nos casos mais trágicos, acabam em morte.