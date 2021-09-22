Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Denúncias de maus-tratos

Fotos mostram estado da casa onde crianças foram resgatadas no ES

Fato ocorreu em Barra de São Francisco. Segundo a PM, militares que atenderam a ocorrência nem conseguiram permanecer na casa devido à sujeira e ao forte odor das fezes de animais

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 15:57

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

22 set 2021 às 15:57
Crianças estavam trancadas em casa com os animais e sem se alimentar há vários dias, no bairro Irmãos Fernandes, em Barra de São Francisco.
Crianças estavam trancadas em casa com os animais e sem se alimentar há vários dias, no bairro Irmãos Fernandes, em Barra de São Francisco. Crédito: Telespectador | TV Gazeta
Imagens da casa onde quatro crianças foram resgatadas após denúncias de que elas seriam vítimas de cárcere privado e maus-tratos no bairro Irmãos Fernandes, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, mostram roupas e brinquedos espalhados pelos cômodos em meio a sujeira e fezes de animais. Uma das fotos mostra o banheiro tomado por pedaços de papel higiênico (aparentemente usados). As vítimas — três meninas de 6, 10 e 12 anos e um menino de 4 que tem autismo, segundo os pais — estavam trancadas na residência, sem se alimentar há vários dias.
De acordo com a Polícia Militar, os militares que acompanharam o Conselho Tutelar em atendimento à ocorrência nem conseguiram permanecer na casa devido à sujeira e ao forte odor das fezes de gatos e cachorros. Imagens que mostram a situação da residência foram enviadas por telespectadores da TV Gazeta Noroeste e a Polícia Civil confirmou serem do local.

Crianças vítimas de cárcere e maus-tratos são resgatadas no ES.

SOBRE O CASO

A Polícia Militar informou, em nota, ter sido acionada na manhã do dia 28 agosto pelo Conselho Tutelar de Barra de São Francisco e militares acompanharam os conselheiros até a residência, onde, segundo denúncias recebidas por eles, as quatro crianças estariam sendo mantidas em cárcere privado e vivendo em condições precárias.
As equipes localizaram as crianças e constataram os fatos. Aos policiais, as vítimas contaram que sempre ficavam trancadas em casa com os animais e que estavam sem se alimentar há vários dias. Elas foram resgatadas e encaminhadas para atendimento médico.
A mãe e o pai delas, de 31 e 34 anos, respectivamente, foram encaminhados à Delegacia Regional do município e autuados em flagrante por cárcere privado, maus tratos e lesão corporal. Segundo a Polícia Civil, eles negaram que vivessem nessas condições. Eles foram liberados em audiência de custódia e devem seguir exigências estipuladas pelo juiz, como não mudar de endereço e se apresentarem à Justiça periodicamente.
O Conselho Tutelar de Barra de São Francisco informou que as crianças estão abrigadas em uma instituição da prefeitura, pois a família é de São Paulo e não tem parentes no Espírito Santo. Os envolvidos não estão sendo identificados para que os nomes dos menores sejam preservados, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Veja Também

Trapalhada de comparsa: como a polícia chegou ao suspeito de 5 assassinatos no ES

Suspeito de matar cinco pessoas em Linhares é preso em Vila Velha

Quatro crianças vítimas de cárcere e maus-tratos são resgatadas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crianca Polícia Civil Barra de São Francisco Conselho tutelar Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Milton Jung apresenta programa direto do ES
Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Mílton Jung apresenta programa direto do ES
Imagem de destaque
Palantir: por que o crescimento do poder global da empresa de IA causa preocupação?
Imagem de destaque
Augusto Cury diz que, se eleito presidente, pode acabar com a fome mundial e mediar guerra de Putin e Zelensky: 'Sou especialista em pacificação'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados