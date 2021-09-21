Suspeito de matar cinco pessoas em Linhares é preso em Vila Velha

Foi preso em Vila Velha um homem de 28 anos, suspeito de ser o autor de cinco assassinatos e de três tentativas de homicídio em Linhares. Entre os crimes, estão a morte de uma mulher no quintal de uma casa no bairro Interlagos no último domingo (19) e um duplo homicídio ocorrido em uma barbearia no mesmo bairro, no dia 23 de agosto.
A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Linhares. O homem já foi denunciado e é réu no processo criminal por outros homicídios.
SOBRE OS CRIMES
Mayara dos Santos, de 30 anos, estava em uma confraternização no quintal de uma casa, no bairro Interlagos, quando três homens encapuzados e armados entraram atirando. A mulher morreu no local do crime outras três pessoas foram atingidas pelos disparos.
Segundo a Polícia Militar, sete pessoas estavam bebendo e comendo no quintal da residência, incluindo crianças, quando os indivíduos efetuaram tiros na direção do grupo. Ainda de acordo com a PM, não havia nenhum mandado contra as pessoas baleadas.
As vítimas do duplo homicídio, ocorrido no dia 23 de agosto, foram dois jovens mortos a tiros em uma barbearia, também no bairro Interlagos. Segundo a Polícia Militar, os jovens foram identificados como Paulo Eduardo Meira, de 20 anos, dono do estabelecimento, e Vinicius Tomaz de Almeida, de 28, cliente do local.
Testemunhas contaram para a reportagem da TV Gazeta Norte que viram quando um homem desceu de um carro e efetuou os disparos, fugindo em seguida.
A Polícia Civil não deu detalhes sobre os outros dois homicídios de que o homem é suspeito. Ainda de acordo com a PC, mais informações serão passadas em entrevista coletiva que será realizada na manhã desta quarta-feira (22), na Chefatura de Polícia Civil, em Vitória.
Assim que novas informações forem passadas, este texto será atualizado.