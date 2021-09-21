Suspeito de matar cinco pessoas em Linhares é preso em Vila Velha

Paulo Eduardo Meira, de 20 anos, morto a tiros em barbearia, e Mayara dos Santos, de 30 anos, morta no quintal de uma casa, em Linhares Crédito: Montagem A Gazeta

Foi preso em Vila Velha um homem de 28 anos, suspeito de ser o autor de cinco assassinatos e de três tentativas de homicídio em Linhares . Entre os crimes, estão a morte de uma mulher no quintal de uma casa no bairro Interlagos no último domingo (19) e um duplo homicídio ocorrido em uma barbearia no mesmo bairro, no dia 23 de agosto.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Linhares. O homem já foi denunciado e é réu no processo criminal por outros homicídios.

SOBRE OS CRIMES

Segundo a Polícia Militar, sete pessoas estavam bebendo e comendo no quintal da residência, incluindo crianças, quando os indivíduos efetuaram tiros na direção do grupo. Ainda de acordo com a PM, não havia nenhum mandado contra as pessoas baleadas.

Testemunhas contaram para a reportagem da TV Gazeta Norte que viram quando um homem desceu de um carro e efetuou os disparos, fugindo em seguida.

A Polícia Civil não deu detalhes sobre os outros dois homicídios de que o homem é suspeito. Ainda de acordo com a PC, mais informações serão passadas em entrevista coletiva que será realizada na manhã desta quarta-feira (22), na Chefatura de Polícia Civil, em Vitória.