Três suspeitos de participação em triplo homicídio são presos no ES

Casa onde homem e mulher foram assassinados em Braço do Rio, Conceição da Barra Crédito: Paula Brazão

Três suspeitos de envolvimento no triplo homicídio, ocorrido no último domingo (19), em Braço do Rio, Conceição da Barra Norte do Espírito Santo , foram presos. Dois dos detidos foram encontrados no bairro São Jorge, no início da tarde desta segunda-feira (20). O terceiro foi localizado à noite, no distrito onde a tragédia ocorreu.

“As diligências sobre esse caso começaram assim que tivemos conhecimento do fato e prosseguem até o momento. Durante os levantamentos, conseguimos identificar alguns dos envolvidos neste crime e localizamos o paradeiro deles. Com apoio da Polícia Militar, prendemos esses suspeitos em flagrante”, relatou o titular da Delegacia de Conceição da Barra, delegado Alysson Pereira.

A informação obtida pela Polícia Civil indicava que os suspeitos estavam escondidos no bairro São Jorge, que fica próximo a Braço do Rio, onde o crime ocorreu. Uma equipe da Polícia Militar realizou buscas e conseguiu localizar os suspeitos. Dois foram detidos e os demais fugiram. Os detidos foram conduzidos para a Delegacia Regional de São Mateus, e autuados em flagrante por triplo homicídio.

Por volta das 19h, um dos homens que fugiu da casa foi encontrado por policiais militares, às margens da BR 101. Os militares o alcançaram e ele confessou que fugiu, porque sabia que estava sendo procurado por envolvimento no triplo homicídio. Em buscas posteriores na residência do suspeito, os militares encontraram uma garrucha caseira escondida no quintal e 15 pedras de crack em uma bolsa.

Ele também foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Todos os detidos já foram encaminhados ao sistema prisional.

INVESTIGAÇÃO CONTINUA

Ao mesmo tempo em que a Polícia Militar realizava as buscas, a equipe da Delegacia de Conceição da Barra prosseguia com as diligências, coletando depoimentos e realizando levantamentos sobre o crime. As primeiras informações apontam que o triplo homicídio foi motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas.

"O que podemos dizer, neste momento, é que este crime foi uma retaliação ao quádruplo homicídio ocorrido em Braço do Rio, no dia 13 de agosto, e que tudo isso é motivado pela disputa entre grupos criminosos rivais, ligados ao tráfico de drogas" Alysson Pereira - Delegado

"O casal que foi morto havia se mudado há pouco tempo para Braço do Rio, e estava iniciando a atividade criminosa nesta região”, afirmou o delegado.

O CRIME

Um homem, uma mulher e o filho dela, de 12 anos, foram assassinados a tiros dentro de casa , no distrito de Braço do Rio, Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na noite deste domingo (19). Jonas Novais, de 23 anos, e Kêmilly Santos do Sacramento, de 29 anos, foram encontrados mortos dentro da residência. O menino foi atingido na costela, encaminhado para o hospital, mas não resistiu. A morte dele foi confirmada na manhã desta segunda-feira (20) pela Polícia Militar.

QUÁDRUPLO HOMICÍDIO EM DISTRITO

As quatro vítimas que foram mortas em Conceição da Barra Crédito: Montagem/ A Gazeta