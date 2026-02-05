Operação Pseudofarm

PF cumpre mandados na Serra e mira desvios do Programa Farmácia Popular

Farmácia conveniada na Serra é suspeita de gerar reembolsos indevidos com uso de dados falsos

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 10:45

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5), a Operação Pseudofarm, na Serra, para investigar suspeita de fraude no Programa Farmácia Popular do Brasil. A ação é conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, que está cumprindo dois mandados de busca e apreensão visando recolher elementos para o aprofundamento das investigações.

De acordo com a PF, as investigações apuram a prática de fraudes consistentes na geração de reembolsos indevidos, mediante a inserção de dados inverídicos nos sistemas de autorização do programa, a utilização irregular de dados de beneficiários, a apresentação de prescrições médicas falsas ou ideologicamente falsas, assim como o registro de dispensações de medicamentos não realizadas ou realizadas em quantidade superior à efetivamente entregue, envolvendo uma farmácia conveniada na Serra.

Segundo a Polícia Federal, os fatos apurados podem configurar, em tese, os crimes de estelionato majorado contra entidade pública, inserção de dados falsos em sistema de informações e falsidade ideológica, com prejuízo ao Ministério da Saúde.

