Trapalhada de comparsa: como a polícia chegou ao suspeito de 5 assassinatos no ES

Wesley da Conceição Ribeiro, vulgo "Gordinho", de 28 anos Crédito: Polícia Civil / Montagem A Gazeta

As investigações apontam que ele foi ferido por um tiro no olho por um comparsa durante o assassinato de Mayara. Ele e outros três indivíduos entraram no quintal onde estavam sete pessoas e ocorria uma festa, começaram a disparar e atingiram quatro pessoas que participavam da confraternização. Gordinho foi preso em um hospital de Vila Velha , na Grande Vitória . Ele e outros três indivíduos entraram no quintal onde estavam sete pessoas e ocorria uma festa, começaram a disparar e atingiram quatro pessoas que participavam da confraternização.

Paulo Eduardo Meira, de 20 anos, morto a tiros em barbearia, e Mayara dos Santos, de 30 anos, morta no quintal de uma casa, em Linhares Crédito: Montagem A Gazeta

A TRAPALHADA

Mas, segundo a Polícia Civil, houve um quinto baleado. O próprio Gordinho, pertencente ao grupo criminoso. De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, ao sair disparando, um dos comparsas atirou contra Wesley. Ele foi atingido na região do olho.

Os investigadores tiveram acesso às imagens do sistema de videomonitoramento da região, que mostraram o momento em que Gordinho saiu carregado da residência pelos indivíduos que estavam com ele, o que acendeu o alerta na polícia.

"Eles entraram atirando para todos os lados e acabaram acertando o comparsa deles, que era o Wesley Gordinho" Fabrício Lucindo - Delegado

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A IDA PARA O HOSPITAL

Após ser ferido, a polícia identificou nas imagens Wesley sendo carregado até um carro. Os investigadores começaram então a buscar feridos em hospitais da região.

A partir daí, o homem foi localizado em Colatina , mas estava com documentos falsos. Ele foi transferido para um hospital Vila Velha e informou que havia sido vítima de roubo, mas foi identificado pela polícia.

AVISO X INTERLAGOS

Segundo o delegado Tiago Cavalcante, que também atua nas investigações, Wesley faz parte de uma organização criminosa do bairro Aviso. Com uma instabilidade ocorrida na organização criminosa do bairro Interlagos, o grupo do Aviso quis aproveitar para tentar adentrar.

"Nessa última tentativa, eles identificaram o carro de um alvo parado na frente da casa onde ocorria essa confraternização. Identificaram a presença de pessoas que estavam lá e que eram interessantes para serem eliminadas, então adentraram em quatro na casa e efetuaram disparos, para atingir o máximo de pessoas lá. Eram sete pessoas, dois foram atingidos, dois gravemente feridos e Mayara, que morreu. Havia até uma criança de 10 meses. A tragédia poderia ser muito maior", afirmou.

LIGAÇÃO COM A GRANDE VITÓRIA

As investigações apontam que Linhares e outros municípios do Norte do Espírito Santo fazem parte de uma estratégia de grupos criminosos para ampliarem seus territórios. O delegado Fabricio Lucindo afirmou que a Polícia Civil tem investigado a ligação dos crimes ocorridos em Linhares com a Grande Vitória.

"De meados deste ano para cá, nós percebemos um surto de violência em Linhares e em outros municípios do Norte, mas especificamente em Linhares. Vimos um desacerto entre as gangues que praticam crimes em Linhares. Houve um aumento dos homicídios em agosto e setembro também está sendo um mês violento", salientou Lucindo.

A Gazeta, questionado sobre o grande número de homicídios em agosto, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, Em setembro, em entrevista ao jornal, questionado sobre o grande número de homicídios em agosto, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, afirmou que criminosos da Capital estão tentando tomar pontos de venda de entorpecentes no município do Norte capixaba.

“Nós já recebemos informações da Inteligência de que criminosos ligados ao tráfico de entorpecentes na Grande Vitória acabaram tentando tomar também pontos de venda de entorpecentes em Linhares. Então isso potencializou, no mês de agosto, o número de homicídios também em Linhares”, disse Ramalho.