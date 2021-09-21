Quatro crianças vítimas de cárcere e maus-tratos são resgatadas no ES

Delegacia Regional de Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado Crédito: Divulgação | PCES

Quatro crianças — três meninas de 6, 10 e 12 anos e um menino de 4 — foram resgatadas em uma casa no bairro Irmãos Fernandes, em Barra de São Francisco , no Noroeste do Espírito Santo , após denúncias de que elas seriam vítimas de cárcere privado e maus-tratos. Segundo a Polícia Militar , elas estavam trancadas na residência, em meio à sujeira e às fezes de animais, sem se alimentar há vários dias. Aos policiais, os pais informaram que o menino tem autismo.

A PM informou, em nota, ter sido acionada na manhã do dia 28 agosto pelo Conselho Tutelar de Barra de São Francisco e militares acompanharam os conselheiros até a residência, onde, segundo denúncias recebidas por eles, as quatro crianças estariam sendo mantidas em cárcere privado e vivendo em condições precárias. De acordo com a corporação, os policiais nem conseguiram permanecer na casa devido à sujeira e ao forte odor das fezes de gatos e cachorros.

As equipes localizaram as crianças e constataram os fatos. Aos policiais, as vítimas contaram que sempre ficavam trancadas em casa com os animais e que estavam sem se alimentar há vários dias. Elas foram resgatadas e encaminhadas para atendimento médico. A mãe e o pai delas, de 31 e 34 anos, respectivamente, foram encaminhados à Delegacia Regional do município.

Crianças vítimas de cárcere e maus-tratos são resgatadas no ES.

Os pais das crianças foram autuados em flagrante por cárcere privado, maus tratos e lesão corporal. Eles foram liberados em audiência de custódia e devem seguir exigências estipuladas pelo juiz, como não mudar de endereço e se apresentarem à Justiça periodicamente.

Polícia Civil explicou, por meio de nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Barra de São Francisco e que realiza diligências e aguarda a chegada dos laudos periciais.

Ainda na nota, a PC destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do Disque-Denúncia, pelo telefone 181 — ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. "Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas".