Marido é preso após cortar dedo da esposa com foice em Muqui

Foice foi apreendida pela Polícia Militar Crédito: Divulgação/ PM

Um homem, de 44 anos, foi preso por tentativa de feminicídio na tarde de segunda-feira (20) no interior de Muqui , no Sul do Espírito Santo, após cortar o dedo da companheira, de 41 anos, com uma foice durante uma discussão. Segundo a Polícia Militar , o homem estava embriagado e afirmou na delegacia que não pretendia cortar a mulher.

O crime aconteceu na localidade de Palmital. A polícia foi até ao hospital de Muqui, após uma denúncia anônima de violência doméstica. No local, a vítima contou que estava em casa com o marido e ele bebia cachaça.

“Avisei a ele que iria na rua resolver minhas coisas, mas ele não queria que eu saísse de casa. Ele tentou me segurar e também tentou me bater, mas eu me defendi. Fui saindo de casa, aí ele pegou a foice e veio atrás de mim e me deu um golpe, mas eu me defendi, aí cortou meu dedo”, contou a vítima à Polícia Militar.

A médica que atendeu a mulher informou que ela havia sofrido uma lesão grave no dedo, onde foi cortado o tendão. Após procedimento médico, ela foi liberada da unidade.

A mulher contou que os dois são agricultores e estão juntos há sete anos. Eles moram de favor em uma casa de um sítio de Palmital. Na delegacia, contou que já havia sido agredida por ele, mas nunca o denunciou.

O suspeito, preso durante a tarde na casa, negou o crime aos militares. Na ocorrência policial, ele relata que discutiu com a mulher, mas a foice caiu sozinha. Disse que não teve culpa e nem sabe como ela se machucou. Porém, na delegacia, acabou confessando. Alegou que não pretendia feri-la, apenas assustá-la.

Ainda segundo os militares, o agressor estava com forte cheiro de bebida alcoólica e não conseguia formular frases completas. A arma do crime foi apreendida. Segundo a Polícia Civil , ele foi autuado por tentativa de feminicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

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