Cantor de forró postou vídeo horas antes de ser morto em Cachoeiro

O cantor de forró Edivandro Cipriano, de 39 anos, assassinado a tiros após uma briga em um bar no último sábado (18), no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, postou um vídeo do show que realizou horas antes de ser morto. O caso é investigado pela Polícia Civil e, até o momento, ninguém foi preso.
Edivandro anunciou o evento, que aconteceu na noite de sexta-feira (17) em um bar, e postou em suas redes sociais parte da apresentação (Veja abaixo) horas antes de ser assassinado no estabelecimento. A morte do cantor comoveu familiares e amigos.
A Polícia Militar informou que o crime aconteceu durante a manhã, após uma discussão entre a vítima e um homem no bar. O suspeito fugiu após o crime. Edivandro Cipriano chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no Hospital Santa Casa de Cachoeiro.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. "Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", disse, por nota.