Suspeito de participar de tiroteio com duas mortes é preso em Vitória

Jovem de 21 anos foi levado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória Crédito: Vitor Jubini

A PM informou que o jovem está diretamente ligado ao tráfico de drogas nos morros da região do Centro de Vitória, onde ele foi preso após o Serviço de Inteligência informar a presença do suspeito próximo a um bar. Com ele, a polícia apreendeu uma sacola contendo R$ 400 em dinheiro, nove buchas de maconha, sete pinos de cocaína e 11 pedras de crack.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o homem de 21 anos foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.

DUAS MORTES EM MAIO DE 2020

O crime pelo qual o suspeito de 21 anos tinha mandado de prisão em aberto por ter participação ocorreu madrugada do dia 27 de maio do ano passado e terminou com duas pessoas mortas após uma troca de tiros na disputa pelo tráfico de drogas entre os morros do Cruzamento e Romão.

Na ocasião, durante a madrugada, moradores acionaram o Disque-Denúncia 181 e relataram a troca de tiros na região. Acionados, policiais foram até o local e, já no alto do Morro do Cruzamento, localizaram um homem sem vida embaixo de um carro e com muitas marcas de tiros. Ao lado do corpo foram encontrados um rádio comunicador e um foguete.