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Ligação com o tráfico

Suspeito de participar de tiroteio com duas mortes é preso em Vitória

Jovem tinha mandado de prisão em aberto por troca de tiros no Cruzamento, em 2020, quando homem e mulher morreram, e teria participado de confrontos recentes no Morro da Fonte Grande

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 16:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2021 às 16:37
Movimentação no DPJ de Vitória
Jovem de 21 anos foi levado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Um homem de 21 anos com mandado de prisão em aberto por envolvimento em um tiroteio que matou um homem e uma mulher no Morro do Cruzamento em 2020 foi preso no Centro de Vitória na madrugada desta segunda-feira (20). Segundo a Polícia Militar, o jovem também é suspeito de ter participado dos confrontos ocorridos no Morro da Fonte Grande nos dias 9 e 19 de agosto deste ano. O nome dele não foi divulgado.
A PM informou que o jovem está diretamente ligado ao tráfico de drogas nos morros da região do Centro de Vitória, onde ele foi preso após o Serviço de Inteligência informar a presença do suspeito próximo a um bar. Com ele, a polícia apreendeu uma sacola contendo R$ 400 em dinheiro, nove buchas de maconha, sete pinos de cocaína e 11 pedras de crack.
Após o cumprimento do mandado de prisão, o homem de 21 anos foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.

DUAS MORTES EM MAIO DE 2020

O crime pelo qual o suspeito de 21 anos tinha mandado de prisão em aberto por ter participação ocorreu madrugada do dia 27 de maio do ano passado e terminou com duas pessoas mortas após uma troca de tiros na disputa pelo tráfico de drogas entre os morros do Cruzamento e Romão.
Na ocasião, durante a madrugada, moradores acionaram o Disque-Denúncia 181 e relataram a troca de tiros na região. Acionados, policiais foram até o local e, já no alto do Morro do Cruzamento, localizaram um homem sem vida embaixo de um carro e com muitas marcas de tiros. Ao lado do corpo foram encontrados um rádio comunicador e um foguete.
Logo na manhã de quarta-feira, dia 27, moradores voltaram a acionar a Polícia Militar e relataram que havia uma segunda vítima, possivelmente do tiroteio ocorrido na madrugada. Policiais realizaram novas buscas e encontraram o corpo de outra pessoa, desta vez, uma mulher. As vítimas não tiveram a identificação divulgada pela polícia.

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