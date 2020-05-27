Duas pessoas são encontradas mortas no Morro do Cruzamento em Vitória

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a morte ocorrida no Morro do Cruzamento Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma noite com muitos tiros, violenta e com mortes. Assim foi a madrugada desta quarta-feira (27) de muitos moradores dos morros do Cruzamento e Romão, em Vitória , que se viram em meio ao fogo cruzado oriundo da disputa pelo tráfico de drogas na região. Após o tiroteio intenso, duas pessoas foram encontradas mortas, segundo os registros da Polícia Militar

Por volta das 4h, moradores acionaram o Disque-Denúncia 181 e relataram a troca de tiros na região. Acionados, policiais foram até o local e, já no alto do Morro do Cruzamento, localizaram um homem sem vida embaixo de um carro e com muitas marcas de tiros. Ao lado do corpo foram encontrados um rádio comunicador e um foguete.

Moradores que acompanharam o trabalho da perícia disseram não saber quem era o homem. De acordo com a polícia, ele aparentava ter cerca de 40 anos de idade. Os militares disseram que é provável que o homem tenha tentado se proteger debaixo do carro, mas acabou morrendo.

OUTRO CORPO

Logo na manhã desta quarta, moradores voltaram a acionar a Polícia Militar e relataram que havia uma segunda vítima, possivelmente do tiroteio ocorrido na madrugada. Policiais realizaram novas buscas e encontraram o corpo de outra pessoa, desta vez, uma mulher, atrás de uma pedra e próximo de uma escadaria. A distância entre os dois crimes era de cerca de 100 metros.

As mortes já estão em investigação pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Capital, e a polícia trabalha na linha investigativa de uma ofensiva de traficantes do Romão, no bairro vizinho.