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Após tiroteio na região

Duas pessoas são encontradas mortas no Morro do Cruzamento em Vitória

Polícia investiga uma ofensiva de traficantes do Morro do Romão no Morro do Cruzamento na madrugada desta quarta-feira (27). Muitos tiros foram ouvidos por moradores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 09:32

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 09:32

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP
O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a morte ocorrida no Morro do Cruzamento Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma noite com muitos tiros, violenta e com mortes. Assim foi a madrugada desta quarta-feira (27) de muitos moradores dos morros do Cruzamento e Romão, em Vitória, que se viram em meio ao fogo cruzado oriundo da disputa pelo tráfico de drogas na região. Após o tiroteio intenso, duas pessoas foram encontradas mortas, segundo os registros da Polícia Militar.

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Por volta das 4h, moradores acionaram o Disque-Denúncia 181 e relataram a troca de tiros na região. Acionados, policiais foram até o local e, já no alto do Morro do Cruzamento, localizaram um homem sem vida embaixo de um carro e com muitas marcas de tiros. Ao lado do corpo foram encontrados um rádio comunicador e um foguete. 
Moradores que acompanharam o trabalho da perícia disseram não saber quem era o homem. De acordo com a polícia, ele aparentava ter cerca de 40 anos de idade. Os militares disseram que é provável que o homem tenha tentado se proteger debaixo do carro, mas acabou morrendo.

OUTRO CORPO

Logo na manhã desta quarta, moradores voltaram a acionar a Polícia Militar e relataram que havia uma segunda vítima, possivelmente do tiroteio ocorrido na madrugada. Policiais realizaram novas buscas e encontraram o corpo de outra pessoa, desta vez, uma mulher, atrás de uma pedra e próximo de uma escadaria. A distância entre os dois crimes era de cerca de 100 metros.
As mortes já estão em investigação pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Capital, e a polícia trabalha na linha investigativa de uma ofensiva de traficantes do Romão, no bairro vizinho.
As vítimas não tiveram a identificação divulgada pela polícia e os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal de Vitória. 

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