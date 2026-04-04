Artista Milena Almeida apresenta exposição “Coração é Território” no Sesi

Sons do Espírito Santo

No Fórum IBEF Academy





O CEO do Ybera Group, Johnathan Alves, será um dos painelistas do Fórum Economia & Prosperidade, realizado pelo IBEF Academy, em Vitória, no próximo dia 9 de abril. Ele vai compartilhar a experiência à frente da empresa, que já atua em mais de 50 países e está em expansão acelerada no mercado internacional. Com mais de 40 mil influenciadores, a marca tem uma presença forte nas redes sociais, investindo em eventos imersivos para capacitar o seu time de marketing de influência. O evento do IBEF Academy se dedica ao debate de ideias que impactam o ambiente econômico, empresarial e institucional, promovendo uma troca valiosa entre profissionais e líderes.

Marcelo Coelho lança, no dia 22 de abril, a websérieno Anfiteatro do Brizz Bar, em Vitória. O evento começa às 19h, com entrada gratuita, e contará com exibição da série documental e show ao vivo com o renomado saxofonista e sua banda.