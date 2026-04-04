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Renata Rasseli

Artista Milena Almeida apresenta exposição “Coração é Território” no Sesi

Amigos, familiares e amantes da arte prestigiaram o vernissage, na terça-feira (31), em Jardim da Penha

Publicado em 04 de Abril de 2026 às 09:03

Publicado em 

04 abr 2026 às 09:03
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Augusto Moraes, Milena , Juliana Amaral, Bia Schwartz
Augusto Moraes, a artista visual Milena Almeida, Juliana Amaral e Bia Schwartz: no vernissage de “Coração é Território”, no Centro Cultural Sesi  Mônica Zorzanelli
Andrea Andrade, Milena Almeida, Karla Pimenta e Beatriz Scwartz
Andrea Andrade, Milena Almeida, Karla Pimenta e Bia Scwartz Melina Furlan

A exposição "Coração é Território", da artista visual Milena Almeida, inaugura a nova fase da galeria do Centro Cultural Sesi, em Jardim da Penha, Vitória. O vernissage reuniu amigos, familiares e amantes da arte, na terça-feira (31). Com entrada gratuita, a mostra investiga o coração como motor de energia e emoção. "O coração não é um ícone romântico simplificado; ele surge como matéria espessa, como gesto bruto e objeto frio. Esse coração é território. Território de força vital e de vulnerabilidade. Ele é órgão que trabalha incessantemente, que suporta carga, que responde ao ambiente. Ele é, também, motor de propulsão", disse a artista. A mostra fica aberta até o dia 8 de maio. 

Flavia Dalla, Leo Diniz e Gisa Madeira
Flavia Dalla, Leo Bahia e Gisa Madeira Mônica Zorzanelli
Renata Aprea e Eduarda Buaiz
Renata Aprea e Eduarda Buaiz Mônica Zorzanelli

Jazz e blues em Itaúnas


Itaúnas entra no circuito dos grandes festivais e recebe, de 24 a 26 de abril, a estreia do Itaúnas Jazz e Blues, com entrada gratuita e atrações nacionais e internacionais. Realizado pelos mesmos criadores do Santa Jazz e do Jazz Vitória Festival, o evento ocupa a Praça São Sebastião, no coração da vila, com shows ao ar livre e programação que atravessa jazz, blues e música brasileira. Entre os destaques estão Lady Trucker & The Simi Brothers, Lo Steele & Igor Prado Band e Jefferson Gonçalves. No domingo, o palco ganha clima diurno com apresentações a partir do meio-dia. A proposta é potente: música de qualidade, pé na areia e acesso livre, com estrutura gastronômica.

Sons do Espírito Santo

Marcelo Coelho lança, no dia 22 de abril, a websérie Compondo na Rua – Sons do Espírito Santo no Anfiteatro do Brizz Bar, em Vitória. O evento começa às 19h, com entrada gratuita, e contará com exibição da série documental e show ao vivo com o renomado saxofonista e sua banda. 

No Fórum IBEF Academy

O CEO do Ybera Group, Johnathan Alves, será um dos painelistas do Fórum Economia & Prosperidade, realizado pelo IBEF Academy, em Vitória, no próximo dia 9 de abril. Ele vai compartilhar a experiência à frente da empresa, que já atua em mais de 50 países e está em expansão acelerada no mercado internacional. Com mais de 40 mil influenciadores, a marca tem uma presença forte nas redes sociais, investindo em eventos imersivos para capacitar o seu time de marketing de influência. O evento do IBEF Academy se dedica ao debate de ideias que impactam o ambiente econômico, empresarial e institucional, promovendo uma troca valiosa entre profissionais e líderes.

O inglês e o salário


Levantamentos do Banco Mundial e de consultorias globais apontam que profissionais fluentes em inglês podem ter rendimentos até 30% superiores aos de quem não domina o idioma, especialmente em áreas estratégicas. Para o professor e consultor linguístico Sandlei Moraes, o cenário é claro: “O inglês deixou de ser diferencial e se tornou uma ferramenta de acesso a melhores oportunidades e crescimento profissional”, destaca.

Inteligência Artificial

Samir Nassif Palma, coordenador do curso de Pós-Graduação em Inteligência Artificial aplicada ao Marketing da ESPM, desembarca em Vitória na segunda para lançar a primeira turma do curso em Vitória. Ele vem acompanhado da diretora da ESPM Frederick Mette, além de outras lideranças da instituição como Thaiz Herzog, Fábio Câmara e Fernanda Steck. A especialização combina gestão, negócios e tecnologia em uma formação completa envolvendo marketing e automação com aplicação de IA, desenvolvimento de produtos e inovação com IA, gestão estratégica e transformação digital. Á frente da ESPM Vitória, Fernando Manhães e Fábio Ruschi recebem convidados na segunda, dia 6, para o evento de lançamento, na Valor Investimentos.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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