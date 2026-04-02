Conexões Femininas: mães e filhas discutem vida em família e carreira

Mães e filhas que, mesmo de gerações diferentes, se conectam também na vida profissional. Com esse tema, Marianne Assbu e Alda Libardi receberam nesta terça-feira (31), no Caçarola Bistrô, as designers de joias Adriana e Carol Delmaestro e as empresárias de moda Dora e Laura Daher. O encontro marcou o 1º Conexões Femininas de 2026, projeto que tem o objetivos de discutir temas do universo feminino. Durante o bate-papo, Dora disse que Laura te acompanha desde a época de sacoleira. "Apesar de não impor a carreira de Laura, eu sempre gostei de tê-la comigo desde menina". Já Adriana declarou que Carol resolveu cursar Direito, antes de chegar à joalheria, mas que ela sempre incentivou a filha a acompanhar suas artes, seus desenhos em casa. Foi um caminho natural, sem pressão". Após o bate-papo, as convidadas participaram de sorteio e dançaram ao som da DJ Larissa Tantan.
Na Itália
SAÚDE: No próximo dia 7 de abril, quando é celebrado o Dia Mundial da Saúde, a data reforça discussões cada vez mais urgentes sobre prevenção, acesso e qualidade de vida. Em um cenário em que o cuidado precisa ir além do atendimento pontual, cresce a valorização de modelos mais próximos e eficientes. “Saúde não pode ser pensada x no momento da doença. Ela precisa estar presente na rotina, na prevenção e no acompanhamento contínuo das pessoas”, destaca o médico Dr. Marcio Almeida, CEO da Bluzz Saúde.
GRIPE: A Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo (CAAES) realiza, no sábado (04), o Dia D de Vacinação contra a gripe. A ação acontece das 9h às 12h, na Praça da Ciência, na Enseada do Suá, em Vitória. Além do Dia D, uma caravana irá percorrer todas as subseções da OAB-ES imunizando advogados e advogadas por todo Estado. A vacina disponibilizada pelo CONCAD, órgão do Conselho Federal da OAB, é a trivalente: Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B. A vacinação será gratuita para profissionais regularmente inscritos na OAB-ES. Já os dependentes poderão se imunizar mediante o pagamento de R$ 30 por dose.
PÁSCOA: A Clínica Mariana Comério acaba de apresentar uma novidade que promete conquistar os pacientes: um picolé funcional que une sabor e bem-estar. Elaborado com whey hidrolisado, creatina e colágeno, e sem adição de açúcar, o lançamento chega nos sabores pistache e doce de leite. A novidade entra no cardápio em abril, em tempo para a Páscoa, como uma alternativa sofisticada para quem busca equilíbrio sem abrir mão do prazer.
Em Porto Alegre
A médica-veterinária Thaiz de Deco Souza, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da FAESA, participa no dia 10 de abril, das 8h30 às 18h, no Auditório Central da FAESA, do I Seminário de Desastres em Massa Envolvendo Animais. O evento reúne especialistas para discutir a atuação da Medicina Veterinária em situações de emergência e catástrofes, abordando temas como proteção animal, resgate e resposta a desastres.
Na Assembleia Legislativa
Em São Paulo