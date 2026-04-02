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Coluna Renata Rasseli

Conexões Femininas: mães e filhas discutem vida em família e carreira

Marianne Assbu e Alda Libardi receberam Carol e Adriana Delmastro e Laura e Dora Daher, nesta terça-feira (31), no Caçarola Bistrô, no Barro Vermelho

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 03:00

Publicado em 

02 abr 2026 às 03:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Laura Daher, Dora Daher, Marianne Assbu, Alda Libardi, Adriana Delmaestro e Carol Delmaestro
Laura Daher, Dora Daher, Marianne Assbu, Alda Libardi, Adriana Delmaestro e Carol Delmaestro: na primeira edição do projeto Conexões Femininas de 2026 Cacá Lima

Mães e filhas que, mesmo de gerações diferentes, se conectam também na vida profissional. Com esse tema, Marianne Assbu e Alda Libardi receberam nesta terça-feira (31), no Caçarola Bistrô, as designers de joias Adriana e Carol Delmaestro e as empresárias de moda Dora e Laura Daher. O encontro marcou o 1º Conexões Femininas de 2026, projeto que tem o objetivos de discutir temas do universo feminino. Durante o bate-papo, Dora disse que Laura te acompanha desde a época de sacoleira. "Apesar de não impor a carreira de Laura, eu sempre gostei de tê-la comigo desde menina". Já Adriana declarou que Carol resolveu cursar Direito, antes de chegar à joalheria, mas que ela sempre incentivou a filha a acompanhar suas artes, seus desenhos em casa. Foi um caminho natural, sem pressão". Após o bate-papo, as convidadas participaram de sorteio e dançaram ao som da DJ Larissa Tantan. 

Na Itália

Giovanna Falco, diretora de marketing, Sauana Alves, sócia-fundadora e diretora criativa, e Johnathan Alves, CEO da Ybera
Giovanna Falco, diretora de marketing, Sauana Alves, sócia-fundadora e diretora criativa, e Johnathan Alves, CEO da Ybera Acervo pessoal

SAÚDE: No próximo dia 7 de abril, quando é celebrado o Dia Mundial da Saúde, a data reforça discussões cada vez mais urgentes sobre prevenção, acesso e qualidade de vida. Em um cenário em que o cuidado precisa ir além do atendimento pontual, cresce a valorização de modelos mais próximos e eficientes. “Saúde não pode ser pensada x no momento da doença. Ela precisa estar presente na rotina, na prevenção e no acompanhamento contínuo das pessoas”, destaca o médico Dr. Marcio Almeida, CEO da Bluzz Saúde.

GRIPE: A Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo (CAAES) realiza, no sábado (04), o Dia D de Vacinação contra a gripe. A ação acontece das 9h às 12h, na Praça da Ciência, na Enseada do Suá, em Vitória. Além do Dia D, uma caravana irá percorrer todas as subseções da OAB-ES imunizando advogados e advogadas por todo Estado. A vacina disponibilizada pelo CONCAD, órgão do Conselho Federal da OAB, é a trivalente: Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B. A vacinação será gratuita para profissionais regularmente inscritos na OAB-ES. Já os dependentes poderão se imunizar mediante o pagamento de R$ 30 por dose.

PÁSCOA: A Clínica Mariana Comério acaba de apresentar uma novidade que promete conquistar os pacientes: um picolé funcional que une sabor e bem-estar. Elaborado com whey hidrolisado, creatina e colágeno, e sem adição de açúcar, o lançamento chega nos sabores pistache e doce de leite. A novidade entra no cardápio em abril, em tempo para a Páscoa, como uma alternativa sofisticada para quem busca equilíbrio sem abrir mão do prazer.

Em Porto Alegre

O advogado Bruno Finamore Simoni marcou presença no Congresso do Fórum Nacional dos Juízes com Competência em Matéria Empresarial (FONAJEM), realizado na PUCRS, em Porto Alegre.
O advogado Bruno Finamore Simoni marcou presença no Congresso do Fórum Nacional dos Juízes com Competência em Matéria Empresarial (FONAJEM), realizado na PUCRS, em Porto Alegre. Arquivo pessoal

A médica-veterinária Thaiz de Deco Souza, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da FAESA, participa no dia 10 de abril, das 8h30 às 18h, no Auditório Central da FAESA, do I Seminário de Desastres em Massa Envolvendo Animais. O evento reúne especialistas para discutir a atuação da Medicina Veterinária em situações de emergência e catástrofes, abordando temas como proteção animal, resgate e resposta a desastres. 

Na Assembleia Legislativa

Sessão especial na Assembleia Legislativa em homenagem aos 120 anos do Porto de Vitória, comemorados esta semana: a diretora jurídica e regulatória da Vports, Adriana Pessoti; o diretor geral da Antaq, Frederico Dias; a chefe da unidade regional da Antaq no Espírito Santo, Daniela Quadros; e o CEO da Vports, Gustavo Serrão

Em São Paulo 

Juliana Vervloet, Rodrigo Souto, Leticia Finamore e Sergio Palmeira
Uma turma de capixabas desembarcou em São Paulo para prestigiar a arquiteta Letícia Finamore que foi selecionada e está com projeto na 1a Bienal de Arquitetura Brasileira (BAB) que acontece até final de abril no Parque Ibirapuera. Na foto com a anfitriã, os arquitetos Sergio Palmeira e Juliana Vervloet e o empresário Rodrigo Souto, que, aliás, fez a curadoria junto com a arquiteta do mobiliário assinado no projeto, como por exemplo, diversas peças do designer brasileiro Jader Almeida Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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