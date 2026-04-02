Conexões Femininas: mães e filhas discutem vida em família e carreira

Uma turma de capixabas desembarcou em São Paulo para prestigiar a arquiteta

Letícia Finamore

que foi selecionada e está com projeto na 1a Bienal de Arquitetura Brasileira (BAB) que acontece até final de abril no Parque Ibirapuera. Na foto com a anfitriã, os arquitetos Sergio Palmeira e Juliana Vervloet e o empresário Rodrigo Souto, que, aliás, fez a curadoria junto com a arquiteta do mobiliário assinado no projeto, como por exemplo, diversas peças do designer brasileiro Jader Almeida