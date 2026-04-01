Drauzio Varella encanta estudantes de Medicina no ES

As áreas comuns vêm ganhando protagonismo nos empreendimentos de alto padrão e mudando, aos poucos, a forma de viver os espaços residenciais. Piscinas com vista, lounges, spas e ambientes de convivência deixaram de ser apenas complemento para assumir papel central na experiência de morar. Para o diretor da Invite Inc., Lucas Peixoto, a mudança reflete um novo comportamento. “O mercado entendeu que o valor do imóvel está cada vez mais ligado à experiência que ele proporciona. As pessoas querem viver melhor, e isso passa também pelos espaços compartilhados”, observa.