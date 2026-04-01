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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Drauzio Varella encanta estudantes de Medicina no ES

Publicado em
01 abr 2026 às 07:59
Drauzio Varella e Patrícia Penina, Diretora e mantenedora do Grupo Multivix
Drauzio Varella e Patrícia Penina, Diretora e mantenedora do Grupo Multivix Crédito: Multivix/Divulgação
Doutor Drauzio Varella, o médico mais famoso do Brasil, encantou fãs no último sábado (28), no Steffen Centro de Eventos. O comentarista da Rede Globo participou do Multivix Med Summit 2026, evento inédito no Estado e exclusivo para os alunos de medicina da instituição, que reuniu 1.500 pessoas entre alunos, docentes e pesquisadores.
Com o tema “O futuro na saúde do Brasil”, a programação contou ainda com a presença do Doutor Olavo Franco, médico integrante da equipe de pesquisadores da polilaminina, liderada pela professora Tatiana Coelho Sampaio, de Bruno Drummond, primeiro paciente a integrar o estudo experimental; e a aluna do curso de medicina instituição, Bruna Januário, que compartilhou relatos da sua experiência em um estágio internacional um hospital afiliada à Harvard Medical School.

EM SÃO PAULO

Gisa Madeira, gerente de cultura do SESI-ES e Tatiane Puiati, gerente executiva de educação e cultura Sesi
Gisa Madeira, gerente de cultura do SESI-ES, e Tatiane Puiati, gerente executiva de educação e cultura Sesi e Senai na Sala São Paulo: na apresentação da Orquestra Camerata Sesi, na Sala São Paulo Crédito: Divulgação

Café com Negócios

Empresários da Serra se reúnem no próximo dia 8 para o 232º Café de Negócios da ASES, que acontece no Steffen Centro de Eventos, em Jardim Limoeiro. O destaque é o palestrante nacional Pereira Amorim, referência em gestão de equipes e atendimento. Para a presidente da entidade, Leonelle Lamas, o tema reflete uma virada no mercado: “As relações voltam ao centro das estratégias de negócio”.

Cirurgia plástica

O cirurgião plástico Ariosto Santos vive momento de celebração em família e nos negócios. Seu filho, Arthur Schwab Santos, retorna a Vitória para integrar o time do Instituto de Cirurgia Plástica Avançada. O jovem médico chega para somar ainda mais ao lado do pai e do irmão, Ariosto Neto, consolidando o instituto como um hub de excelência e sucessão familiar na medicina capixaba. Bem-vindo, Arthur!

LANÇAMENTO DE REVISTA 

Novo morar

As áreas comuns vêm ganhando protagonismo nos empreendimentos de alto padrão e mudando, aos poucos, a forma de viver os espaços residenciais. Piscinas com vista, lounges, spas e ambientes de convivência deixaram de ser apenas complemento para assumir papel central na experiência de morar. Para o diretor da Invite Inc., Lucas Peixoto, a mudança reflete um novo comportamento. “O mercado entendeu que o valor do imóvel está cada vez mais ligado à experiência que ele proporciona. As pessoas querem viver melhor, e isso passa também pelos espaços compartilhados”, observa.

POSSE

Dr. Fábio Vello Corrêa (Procurador e Corregedor-Geral do MPES), Dr. Francisco Martínez Berdeal (Procurador-Geral de Justiça do MPES) e Dr. Josemar Moreira (Procurador e Ouvidor do MPES).
Dr. Fábio Vello Corrêa (Procurador e Corregedor-Geral do MPES), Dr. Francisco Martínez Berdeal (Procurador-Geral de Justiça do MPES) e Dr. Josemar Moreira (Procurador e Ouvidor do MPES): posse no Mistério Público do ES Crédito: Comunicação MPES

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