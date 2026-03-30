Seminário destaca protagonismo e liderança feminina no mercado do ES

Com a presença de representantes do judiciário, empresárias, executivas e CEOs, o Seminário Mulheres movimentou a Galeria Matias Brotas, em Vitória, na quinta-feira (26). O evento reuniu mais de 50 empresárias e gestoras para debater a ocupação de espaços de poder e o fortalecimento do protagonismo feminino no ambiente corporativo capixaba. Participaram do diálogo a conselheira e Head do LIDE Mulher LIDE ES, Ana Paula França, a presidente da OAB-ES, Érica Neves, a CEO do Base27, Michele Janovik, a presidente do Conselho de Administração e vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz, a sócia-fundadora da Galeria Matias Brotas e Head LIDE ES Cultura, Lara Brotas, e a sócia da Mattar Villela Advogados, Luciana Mattar Villela. O primeiro painel, “Liderança Feminina: Decisões no presente que moldam o futuro”, reuniu Michele Janovik e Érica Neves, com mediação de Ana Paula França. Janovik destacou sua experiência no hub de inovação. O segundo painel abordou o tema “Da trajetória à influência: quando liderança se torna referência pública”, com Eduarda Buaiz, Lara Brotas e Luciana Mattar Villela. O evento marcou a chegada do LIDE Mulher ao Espírito Santo. O grupo tem em sua programação para 2026 a realização de encontros de negócios, almoços executivos, fóruns e eventos de relacionamento para fortalecer a liderança feminina no Estado.