Seminário destaca protagonismo e liderança feminina no mercado do ES

A presidente do Conselho de Administração e vice-presidente da Buaiz Alimentos Eduarda Buaiz, a juíza Brunella Faustini, a mentora de carreira Ana Paula França, a fundadora da Galeria Matias Brotas, Sandra Matias e a presidente da OAB-ES Érica Neves: manhã sobre o protagonismo feminino . Crédito: Divulgação
Mulheres no poder
Com a presença de representantes do judiciário, empresárias, executivas e CEOs, o Seminário Mulheres movimentou a Galeria Matias Brotas, em Vitória, na quinta-feira (26). O evento reuniu mais de 50 empresárias e gestoras para debater a ocupação de espaços de poder e o fortalecimento do protagonismo feminino no ambiente corporativo capixaba. Participaram do diálogo a conselheira e Head do LIDE Mulher LIDE ES, Ana Paula França, a presidente da OAB-ES, Érica Neves, a CEO do Base27, Michele Janovik, a presidente do Conselho de Administração e vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz, a sócia-fundadora da Galeria Matias Brotas e Head LIDE ES Cultura, Lara Brotas, e a sócia da Mattar Villela Advogados, Luciana Mattar Villela. O primeiro painel, “Liderança Feminina: Decisões no presente que moldam o futuro”, reuniu Michele Janovik e Érica Neves, com mediação de Ana Paula França. Janovik destacou sua experiência no hub de inovação. O segundo painel abordou o tema “Da trajetória à influência: quando liderança se torna referência pública”, com Eduarda Buaiz, Lara Brotas e Luciana Mattar Villela. O evento marcou a chegada do LIDE Mulher ao Espírito Santo. O grupo tem em sua programação para 2026 a realização de encontros de negócios, almoços executivos, fóruns e eventos de relacionamento para fortalecer a liderança feminina no Estado.
EXPOSIÇÃO
Gorete Thorey, Cledina Freire, Geraldo Lino e Andreia Biccas: no vernissage da coletiva "Tramas e Linguagens", que celebra os 18 anos da galeria Via Thorey. Crédito: Thuanny Louzada
A presença capixaba na 1ª Bienal de Arquitetura Brasileira (BAB), em São Paulo, evidencia o fortalecimento da produção artística e arquitetônica do Espírito Santo em um dos principais circuitos nacionais. A Matias Brotas assina a curadoria das obras do espaço Bioma ES, projeto da arquiteta Letícia Finamore, que propõe uma leitura do território capixaba a partir de uma homenagem à mulher contemporânea. Integrando arte e arquitetura de forma estruturante, o espaço destaca o papel da curadoria na construção de narrativas e experiências, ampliando a percepção do público sobre o ambiente. Como parte da programação, o espaço recebe, no dia 7 de abril, uma ativação em parceria com a ÓST, reunindo profissionais e público em torno das relações entre arte, design e experiência sensorial.
Rembrandt é sucesso!
A capital capixaba celebra o sucesso de público da exposição "Rembrandt – O Mestre da Luz e da Sombra", em cartaz no Palácio Anchieta. Em apenas um mês, a mostra já chegou à marca de 17 mil visitantes. O interesse é tanto que os agendamentos para visitas guiadas estão esgotados até o encerramento. Vinda da Itália, a coleção reúne 69 gravuras originais do artista holandês Rembrandt van Rijn e segue aberta ao público com entrada gratuita, encantando visitantes com obras de um dos maiores mestres da história da arte.
Moun menu
Depois do sucesso no salão, o Moun Menu do Caçarola Bistrot agora ganha as casas dos clientes. A chef Bia Delmaestro acaba de lançar a versão ultracongelada da linha, desenvolvida especialmente para quem mantém o foco na saúde e no tratamento com as "canetas emagrecedoras", mas não abre mão do savoir-faire francês. Os pratos, que seguem a tendência global de porções reduzidas e ricas em nutrientes, passam por um processo de ultracongelamento que preserva o sabor, a textura e as propriedades dos ingredientes frescos, garantindo a experiência de um autêntico bistrô no conforto do lar. A novidade já está disponível para retirada no Barro Vermelho.
Mês da Mulher
Março se despede em clima de networking e inspiração com o encontro da Rede Mulheres de Negócios, que acontece na pŕóxima terça (31) às 19h, no rooftop da CDL Vila Velha. Sob a liderança da empresária Elayne Borel, o evento reúne mulheres empreendedoras em uma noite dedicada a conexões e protagonismo. Entre os nomes confirmados estão Luciene Costa, Denise Póvoa e Priscila Maciel.
VERNISSAGE
Brunella Bumachar e Celia Colodete: na abertura da mostra "Tramas e Linguagens, na Via Thorey . Crédito: Thuanny Louzada
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