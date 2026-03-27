Família Laranja e Vaz lançam novo empreendimento imobiliário em Vila Velha

Um novo empreendimento promete revolucionar o mercado imobiliário de Vila Velha, resultado da união da família Laranja (Portocale) com a Vaz Desenvolvimento Imobiliário. O Boulevard Arbori foi apresentado para sócios e acionistas num encontro intimista na tarde desta terça-feira (24), na região onde será construído o primeiro bairro inteligente do Estado. À frente da Portocale está Rodrigo Laranja, responsável pelo hub de negócios da família, e um dos idealizadores do projeto de alto padrão, que vai unir urbanismo contemporâneo, responsabilidade socioambiental e inovação. A região fica localizada na antiga Fazenda Rio Marinho - da família Laranja. Um dos diferenciais está no fato de que o Boulevard Arbori é o alto padrão de casas mais próximo de centro econômico de Vitória e Vila Velha. Veja as fotos de Cacá Lima.

JANTAR

A organizadora da ES Restaurant Week, Érica Semião, recebeu as influenciadoras, Mariza e Karina Cordovil de Souza, Arine Duarte e Aline Dias no jantar de lançamento da 25ª edição capixaba do maior festival gastronômico da América Latina, realizado nesta terça-feira, no Wine Garden, na Praia do Canto. Crédito: Marcela Sampaio

O advogado Luiz Cláudio Allemand participou como palestrante da 4ª Conferência Jurídica China–Brasil, realizada na Universidade de Xangai, que teve como o tema “Direito Econômico Internacional na Era da IA”. Entre os registros do evento, ele destacou a forte repercussão da Inteligência Artificial em todas as atividades econômicas na China. Segundo Allemand, o interesse se reflete também no avanço acelerado da China na chamada Lei de Arbitragem Revisada de 2025, que busca aproximar o país dos padrões internacionais e regulamentar o uso da tecnologia nos procedimentos arbitrais. O encontro na Universidade de Xangai reuniu juristas para discutir os desafios regulatórios e caminhos jurídicos diante da transformação digital. Em sua fala, Allemand enfatizou: “Não se luta contra a máquina, mas com a máquina. Entretanto, é preciso entender como funciona essa tecnologia para não sermos condicionados pelo algoritmo.”

NA EUROPA

O chef Ari Cardoso e sua esposa Fernanda retornam ao Brasil nesta quinta (26), após uma jornada de 32 dias de imersão gastronômica pela Europa. O casal passou por Portugal, Espanha e Itália, explorando sabores e experiências únicas em 35 restaurantes e 8 vinícolas. Inspirado por essa vivência, Ari já prepara uma novidade para os amantes da boa mesa: um workshop exclusivo com receitas que marcaram a viagem. O evento acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de maio, e será encerrado em grande estilo no dia 8 com um jantar harmonizado preparado pelo chef e seus alunos, na Casa Chef Ari, em Pedra Azul. Crédito: Divulgação

Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva das Óticas Paris, foi um dos destaques do III Fórum Educacional de Potencialidades do Amanhã. A empresária subiu ao palco para participar do painel “Papo Cabeça”, ao lado do professor Guilherme Fonseca - seu ex-colega de escola e mediador do encontro — e do estudante de economia da Fucape, Enzo Colodetti. Em um bate-papo inspirador sobre responsabilidade e construção de trajetória, Ana Luiza compartilhou experiências e visões com o público. Promovido pelo SINEPE/ES, em parceria com a Fenep, o evento reuniu mais de mil estudantes. Na foto: Ana Luiza Azevedo e Guilherme Fonseca, seu colega de escola que mediou o bate-papo e apresentou o evento, professor e fundador do Meta Soluções em Educação.

Congresso A promotora de Justiça Maria Clara Mendonça Perim participa, nesta sexta-feira (27), do congresso “A Saúde Suplementar em Diálogo com a Sociedade, o Estado e a Ciência”. Ela integra o Painel 3, que aborda os “Impactos econômicos, sociais e de saúde da judicialização do sistema de saúde suplementar - perspectivas nacionais e internacionais”. O evento será realizado no campus da Emescam, em Vitória, nos dias 26 e 27 de março. O congresso reúne representantes do meio jurídico, acadêmico e da área da saúde para debater temas relevantes do setor.

Caminhada A Associação de Amigos dos Autistas do Espírito Santo Amaes realiza, no próximo domingo, 29/03, a Caminhada da Inclusão na Orla de Camburi, em Vitória. Com o tema Inclusão não abro mão, a ação reúne famílias, apoiadores e a sociedade em um convite à conscientização sobre os direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista. As camisetas do evento estão à venda por 40,00 nas unidades da Amaes e no segundo piso do Shopping Vitória. A mobilização integra o calendário capixaba e propõe ampliar o diálogo sobre inclusão e respeito às diferenças.

Concurso de gastronomia O chef João Vieira, que comanda a cozinha do Empório 85 Wine Bar, em Domingos Martins, pode representar o Brasil em um dos maiores concursos de gastronomia do mundo. Isso porque, no Domingo de Páscoa (5), ele participa da primeira seletiva da International Catering Cup, no Othon Palace, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Em dupla com um chef do Maranhão, ele vai apresentar um menu com pratos brasileiros e franceses. A dupla vencedora segue para a final nacional, que será julgada pelo comitê francês.