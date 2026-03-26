Paulo Mansur e Lelian Lacerda inauguram clínica de saúde e longevidade em Vitória

A advogada Maria Victoria Finamore marcou presença no IWIRC Brazil em Movimento – edição Vitória, realizado nesta semana, ao integrar o painel sobre liderança feminina na advocacia e na magistratura. Mestranda em Direito Processual pela UFES e especialista em recuperação judicial e falência, a especialista atuou como interlocutora do debate, dividindo o espaço com nomes de destaque como a juíza Maria Izabel Altoé e a advogada Jacqueline Frederico. O evento, promovido pelo IWIRC com apoio da OAB/ES e da EMES, reuniu grandes lideranças femininas do Direito em uma manhã de troca de experiências e reflexões sobre o protagonismo das mulheres no sistema de Justiça. Também estiveram presentes os advogados e sócios Bruno Finamore Simoni e Thiago Rezende. Na foto: Dra. Maria Izabel Altope, Jacqueline Frederico, desembargador Julio Cesar Oliveira, Daniela Tapxure, Maria Victoria Finamore e Erica Neves, presidente da OAB-ES. Crédito: Divulgação