Paulo Mansur e Lelian Lacerda inauguram clínica de saúde e longevidade em Vitória

A arquiteta Daniela Andrade e os médicos Paulo Mansur e Lelian Lacerda: opening do Instituto Longevitá, em Vitória. Crédito: Camilla Baptistin
Opening
O casal de médicos Paulo Mansur e Lelian Lacerda recebeu familiares, amigos e parceiros para a inauguração oficial do Instituto Longevitá, nesta terça-feira (24), na Enseada do Suá.. Na ocasião, os convidados puderam conferir de perto os consultórios e também as tecnologias de ponta que o espaço oferece, como a shape space e shape bike, inéditos no Estado, que unem exercício físico, cromoterapia com infravermelho, vácuo e eletroestimulação, com foco em alto gasto calórico, hipertrofia e tratamento de lipedema e celulite. O projeto da clínica foi assinado pela arquiteta Daniela Andrade. Tatiana Borghardt assinou o catering do coquetel de inauguração. Roberta Girelli e Deborah Fabris produziram o encontro. Veja as fotos de Camilla Baptistin.
MÊS DA MULHER
Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o auditório da Procuradoria Geral do Estado (PGE), por meio de sua Comissão de Equidade de Gênero, foi palco da palestra “A importância das ações de orientação, educação e prevenção no enfrentamento às violências contra as mulheres”. O encontro foi conduzido pela delegada de polícia Dra. Claudia Dematté e contou com a participação de Luciana Júdice, sócia fundadora do Abreu Júdice Advogados. A iniciativa reforça a importância do debate e da conscientização como ferramentas fundamentais no combate à violência de gênero. Crédito: Divulgação
O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (CRECI-ES) movimentou o mês com uma programação especial dedicada às mulheres. A agenda incluiu palestras promovidas pela Rede Confia, entrega de credenciais exclusivas e lançamento de uma cartilha de combate ao assédio. À frente da iniciativa, as coordenadoras Marcella Surlo, Cynthia Carvalho e Isabela Rodrigues receberam convidadas como a secretária de Estado da Mulher e ex-vice-governadora Jacqueline Moraes que falou sobre liderança feminina e participação no desenvolvimento econômico, reforçando o protagonismo das mulheres no mercado de trabalho.
Odontologia
Márcia Gabriella Barros é presença confirmada no The Clinic Experience, que será realizado nos dias 26 e 27 de março, em Vitória. O encontro reúne grandes nomes da odontologia nacional e promove uma imersão em técnicas avançadas, planejamento digital, estética em dentes e implantes, além das inovações tecnológicas que vêm transformando a prática clínica.
Rede Sem Fronteiras 1
Nesta quinta-feira (26), às 18h, no Plenário da Câmara Municipal de Vitória, será realizada a cerimônia solene de fundação e de posse da Diretoria do Núcleo Cultural da Rede Sem Fronteiras - Regional do Espírito Santo. A Rede Sem Fronteiras é uma entidade cultural internacional, fundada em 2013 e sediada em Lisboa, Portugal, com sucursal no Brasil. Atua em mais de 30 países, promovendo a língua portuguesa e a cultura lusófona por meio de projetos literários, artísticos e culturais.
Rede Sem Fronteiras 2
O presidente da Academia Espírito Santense de Letras, Jonas Rosa Reis, dará posse a diretoria do Núcleo Cultural, composto por Dalila Lubiana, presidente; Maria das Graças Silva Neves, vice-presidente; Angelina Altoé Noronha, diretora secretária; Rita de Cássia Menezes, diretora financeira; Aurelice Aguiar Lindenberg, diretora de Comunicação e Cultura; Margarida Drumond Assis, diretora de projetos; Gabriela Menier, diretora de assuntos internacionais; Sandra Maria Wernersbach Cola, Conselheira Consultiva.
PROTAGONISMO FEMININO
A advogada Maria Victoria Finamore marcou presença no IWIRC Brazil em Movimento – edição Vitória, realizado nesta semana, ao integrar o painel sobre liderança feminina na advocacia e na magistratura. Mestranda em Direito Processual pela UFES e especialista em recuperação judicial e falência, a especialista atuou como interlocutora do debate, dividindo o espaço com nomes de destaque como a juíza Maria Izabel Altoé e a advogada Jacqueline Frederico. O evento, promovido pelo IWIRC com apoio da OAB/ES e da EMES, reuniu grandes lideranças femininas do Direito em uma manhã de troca de experiências e reflexões sobre o protagonismo das mulheres no sistema de Justiça. Também estiveram presentes os advogados e sócios Bruno Finamore Simoni e Thiago Rezende. Na foto: Dra. Maria Izabel Altope, Jacqueline Frederico, desembargador Julio Cesar Oliveira, Daniela Tapxure, Maria Victoria Finamore e Erica Neves, presidente da OAB-ES. Crédito: Divulgação
Moda
A empresária Luana Amorim apresenta a nova coleção da Nina Gym, a Dual, neste sábado, (28), na Vith Shoes, na Aleixo Netto, em Vitória. As peças versáteis, modernas e pensadas para acompanhar cada movimento com estilo, são focadas no público de 6 a 16 anos. O lançamento contará com uma profissional fazendo penteados nas meninas para completar look Nina Gym.
Foto: Marina Amorim Rezende, Olívia Romano e Maria Eduarda Trevizan
Fotografia: Divulgação
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