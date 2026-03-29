Jantar apresenta rótulos de premiada vinícola brasileira em Vitória

À frente da Gran Cave, a sommelier e empresária Francielly Ramos recebeu amantes e especialistas do vinho na quarta-feira (25), para jantar harmonizado em parceria com a Miolo Wine Group, uma das mais premiadas do Brasil. O evento contou com a presença do diretor comercial do grupo, Alexandre Miolo, que veio do Rio Grande do Sul para conduzir a experiência enogastronômica exclusiva, ao lado do professor e sommelier Marcelo Vargas. O menu foi assinado pelo chef Harum Kathariam. Durante a experiência, os convidados degustaram o espumante Millesime Brut, os brancos Giuseppe Sémillon 2023 e Giuseppe Chardonnay 2023, os tintos Lote 43 2022 e Sesmarias 2022, além do vinho de sobremesa Single Vineyard Gewüztraminer 2023. Para acompanhar, salada de bacalhau, medalhão de mignon glaceado e aligot e strudell de maça. A noite marcou ainda o lançamento da Vibra, comunidade do Vinho Brasileiro, e o início do calendário de eventos enogastrômicos da Gran Cave. Veja as fotos.