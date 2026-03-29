Jantar apresenta rótulos de premiada vinícola brasileira em Vitória

Alexandre Miolo, Francielly Ramos e Marcelo Vargas: em noite de vinhos brasileiros na Gran Cave, em Vitória. Crédito: Gran Cave/divulgação
Um brinde ao vinho do Brasil!
À frente da Gran Cave, a sommelier e empresária Francielly Ramos recebeu amantes e especialistas do vinho na quarta-feira (25), para jantar harmonizado em parceria com a Miolo Wine Group, uma das mais premiadas do Brasil. O evento contou com a presença do diretor comercial do grupo, Alexandre Miolo, que veio do Rio Grande do Sul para conduzir a experiência enogastronômica exclusiva, ao lado do professor e sommelier Marcelo Vargas. O menu foi assinado pelo chef Harum Kathariam. Durante a experiência, os convidados degustaram o espumante Millesime Brut, os brancos Giuseppe Sémillon 2023 e Giuseppe Chardonnay 2023, os tintos Lote 43 2022 e Sesmarias 2022, além do vinho de sobremesa Single Vineyard Gewüztraminer 2023. Para acompanhar, salada de bacalhau, medalhão de mignon glaceado e aligot e strudell de maça. A noite marcou ainda o lançamento da Vibra, comunidade do Vinho Brasileiro, e o início do calendário de eventos enogastrômicos da Gran Cave. Veja as fotos.
LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO
Renato Sandri, diretor da RS Construtora, realizou um coquetel para convidados, nesta quinta-feira (26), para apresentar o Edge Luxury Apartments, que chega no Barro Vermelho, em Vitória. O empreendimento terá uma localização que combina a tranquilidade residencial com a proximidade das melhores conveniências de uma das regiões mais estratégicas da capital capixaba. Na foto: Renato Sandri e Sandra Sandri. Crédito: Criar Comunicação
Conexão Família
Os dilemas da educação em mundo conectado serão tema da primeira edição do ano do Conexão Família, um projeto realizado este ano pela Escola Monteiro, nesta terça-feira, dia 31. O encontro terá a presença da especialista em Inteligência de Dados e comportamento do consumidor Jessica Starling e da psicóloga e analista do comportamento Julia de Peralta. Na mesa “Conexão Real: Educando Filhos no Mundo Digital”, elas conduzem um debate sobre o fortalecimento dos vínculos e o impacto do universo digital nas relações e no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Fundamental.
A Escola Americana de Vitória promoveu, nesta quarta-feira (25), um encontro especial com a juíza de Direito Herminia Azoury, que ministrou uma palestra sobre o combate à violência contra a mulher para os alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, no Campus Aeroporto. O tema, de grande relevância social, dialoga com as reflexões propostas ao longo do mês de março, marcado pelo Dia Internacional da Mulher. Durante o encontro, a magistrada abordou aspectos legais, sociais e culturais relacionados à violência de gênero, destacando a importância da informação, da conscientização e do papel de cada indivíduo na construção de uma sociedade mais justa e segura. Com 31 anos de magistratura e mais de uma década dedicada à defesa dos direitos das mulheres no Judiciário capixaba, Herminia Azoury construiu um legado marcante na área.
DECORAÇÃO
Heliomar Venâncio, Miriam e Jefferson Hubner: na reunião operacional da CasaCor ES 2026, no Hotel Senac Ilha do Boi. Crédito: Cloves Louzada
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