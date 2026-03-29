  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Jantar apresenta rótulos de premiada vinícola brasileira em Vitória

Vitória
Publicado em 29/03/2026 às 04h00
Alexandre Miolo, Francielly Ramos e Marcelo Vargas

Alexandre Miolo, Francielly Ramos e Marcelo Vargas: em noite de vinhos brasileiros na Gran Cave, em Vitória. Crédito: Gran Cave/divulgação

Um brinde ao vinho do Brasil!

À frente da Gran Cave, a sommelier e empresária Francielly Ramos recebeu amantes e especialistas do vinho na  quarta-feira (25), para jantar harmonizado em parceria com a Miolo Wine Group, uma das mais premiadas do Brasil. O evento contou com a presença do diretor comercial do grupo, Alexandre Miolo, que veio do Rio Grande do Sul para conduzir a experiência enogastronômica exclusiva, ao lado do professor e sommelier Marcelo Vargas.  O menu foi assinado pelo chef  Harum Kathariam. Durante a experiência, os convidados degustaram o espumante  Millesime Brut, os brancos Giuseppe Sémillon 2023  e Giuseppe Chardonnay 2023, os tintos Lote 43  2022  e Sesmarias 2022, além do vinho de sobremesa Single Vineyard Gewüztraminer 2023. Para acompanhar, salada de bacalhau, medalhão de mignon glaceado e aligot e strudell de maça. A noite marcou ainda o lançamento da Vibra, comunidade do Vinho Brasileiro, e o início do calendário de eventos enogastrômicos da Gran Cave. Veja as fotos.

LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO

Renato Sandri, diretor da RS Construtora, e Sandra Sandri

Renato Sandri, diretor da RS Construtora, realizou um coquetel para convidados, nesta quinta-feira (26), para apresentar o Edge Luxury Apartments, que chega no Barro Vermelho, em Vitória. O empreendimento terá uma localização que combina a tranquilidade residencial com a proximidade das melhores conveniências de uma das regiões mais estratégicas da capital capixaba. Na foto: Renato Sandri  e Sandra Sandri. Crédito: Criar Comunicação

Conexão Família

Os dilemas da educação em mundo conectado serão tema da primeira edição do ano do Conexão Família, um projeto realizado este ano pela Escola Monteiro, nesta terça-feira, dia 31. O encontro terá a presença da especialista em Inteligência de Dados e comportamento do consumidor Jessica Starling e da psicóloga e analista do comportamento Julia de Peralta. Na mesa “Conexão Real: Educando Filhos no Mundo Digital”, elas conduzem um debate sobre o fortalecimento dos vínculos e o impacto do universo digital nas relações e no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Fundamental.

João Amoedo Silveira, Juíza Hermínia Azoury e Júlia de Mello Henrique. Divulgação
Mês da Mulher

A Escola Americana de Vitória promoveu, nesta quarta-feira (25), um encontro especial com a juíza de Direito Herminia Azoury, que ministrou uma palestra sobre o combate à violência contra a mulher para os alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, no Campus Aeroporto. O tema, de grande relevância social, dialoga com as reflexões propostas ao longo do mês de março, marcado pelo Dia Internacional da Mulher. Durante o encontro, a magistrada abordou aspectos legais, sociais e culturais relacionados à violência de gênero, destacando a importância da informação, da conscientização e do papel de cada indivíduo na construção de uma sociedade mais justa e segura. Com 31 anos de magistratura e mais de uma década dedicada à defesa dos direitos das mulheres no Judiciário capixaba, Herminia Azoury construiu um legado marcante na área.

DECORAÇÃO 

Heliomar Venâncio, Miriam e Jefferson Hubner

Heliomar Venâncio, Miriam e Jefferson Hubner: na reunião operacional da CasaCor ES 2026, no Hotel Senac Ilha do Boi. Crédito: Cloves Louzada

Este vídeo pode te interessar

Veja também

Rodrigo Laranja, Douglas Vaz, Werle Silva, Diogo Barreto e José Luiz Orlandi
Família Laranja e Vaz lançam novo empreendimento imobiliário em Vila Velha
Daniela Andrade, Paulo Mansur e Lelian Lacerda
Paulo Mansur e Lelian Lacerda inauguram clínica de saúde e longevidade em Vitória
Thalita Lucas e Mateus Carvalho
Mateus Carvalho e Thalita Lucas dizem sim-sim em Vitória; veja fotos

A Gazeta integra o

Saiba mais
Casamento Festa de Aniversário vinhos Coluna Social Coluna Renata Rasseli Vinho
Viu algum erro?

Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível