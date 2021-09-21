Homem é preso por agredir, ameaçar matar e estuprar a ex-esposa em Cariacica

O homem foi levado à Delegacia de Plantão Especial da Mulher (PEM) e, depois, ao Centro de Triagem de Viana (CTV) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem foi preso após agredir, ameaçar matar e estuprar a ex-companheira no bairro Santo Antônio, em Cariacica , na noite desta segunda-feira (20). O suspeito ainda descumpriu uma medida protetiva que a mulher havia registrado contra ele e foi levado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Polícia Militar foi acionada por vizinhos, que ouviram as agressões e as ameaças. No local, a vítima relatou aos militares que chegou em casa por volta das 19h e que encontrou seu ex-companheiro nervoso, que teria começado a xingá-la e ameaçar matá-la, dizendo que ela estava com outro homem na rua.

Segundo o relato da vítima aos militares, o homem teria agredido ela com socos e enfiado os dedos em seu órgão genital, para ver se havia sêmen de outro homem. Ela tentou fugir, chegou a ser enforcada pelo homem, mas conseguiu se esconder na casa de uma vizinha. Ainda de acordo com a vítima, o ex só teria parado com as agressões ao perceber que os vizinhos estavam ligando para a polícia.

O suspeito não quis gravar entrevista, mas conversou com a reportagem da TV Gazeta. Ele negou a acusação de agressão e disse que a vítima se aproveitou de uma discussão apenas para ligar para a polícia e dizer que ele havia invadido a casa.

Aos militares, a vítima também relatou que possuía medida protetiva contra o agressor, mas que o aceitou de volta após ele insistir muito e dizer que iria mudar seu comportamento. Ela já teria sido agredida em outras oportunidades. O agressor foi encontrado, segundo os policiais, fingindo estar dormindo e chegou a resistir à prisão, mas foi conduzido ao Plantão Especializado da Mulher e, depois, ao Centro de Triagem de Viana.

Durante audiência de custódia realizada na tarde desta terça-feira (21), a juíza Raquel de Almeida Valinho converteu a prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva.