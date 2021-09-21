Enquanto mulheres forem silenciadas pela morte, a sociedade tem de gritar

Violência contra a mulher: registro de feminicídio cresce em 2021 Crédito: Pixabay

Falar de feminícidio é algo excruciante não só pela natureza covarde do crime, mas também pela percepção de que, por mais que a sociedade esteja cada vez mais atenta a essa tragédia, na cobrança incessante por políticas públicas mais eficientes, a morte por questões de gênero continua a preencher o noticiário com uma recorrência inaceitável.

Quando se comparam os dados do mesmo período, de janeiro a julho, foram 16 feminicídios em 2020. São números que contradizem as expectativas de muitos especialistas em segurança pública no ano passado, quando se esperava que o isolamento social exigido pela pandemia, ao intensificar os casos de violência doméstica , também tivesse um impacto no número de feminicídios.

mobilização para abrir canais de denúncia durante o período mais intenso de restrições da crise sanitária foi importante para não silenciar as vítimas, mas a subnotificação da violência deve ser sempre levada em conta. O que não ocorre quando a tragédia se consuma com a morte, a não ser que exista negligência no inquérito ao não definir o assassinato como feminicídio.

Os números do Observatório da Segurança Pública relativos aos anos de 2019 e 2018 mostram que em 2020 houve um recuo estatístico na comparação de janeiro a julho: enquanto em 2019 foram 21 casos de feminicídio, em 2018 houve 20 registros. Em 2021, portanto, o Espírito Santo voltou ao patamar dos anos anteriores à pandemia. E os números de agosto passado já acrescentam mais 2 casos aos feminicídios de 2021.

Não é por ser difícil, por não haver ainda resultados sensíveis na redução desse crime que revela o quanto o machismo ainda está incrustado na estrutura social, na forma como homens e mulheres ainda se relacionam, que deve-se abandonar a causa. A Lei do Feminicídio ainda é jovem, mas não se pode negar o quanto ela tem mudado a cultura, ao deixar bem evidente que as relações de poder entre os gêneros são responsáveis pela morte de milhares de mulheres brasileiras, todos os anos.

O simples fato de inaugurar esse debate, envolvendo mulheres e homens de todas as idades, já é um avanço, ao possibilitar a sistematização de uma nova forma de encarar o problema. Um nome novo para um drama que sempre existiu inclui, portanto, novas estratégias de enfrentamento.

As penas mais duras são o meio, não o fim; porque se sabe que a punição é um freio social para a criminalidade, mas sozinha não muda a realidade. O que se almeja é a construção de uma civilidade que estabeleça relações realmente igualitárias entre os gêneros, algo que só será possível com educação, incluindo-se também a familiar. É basicamente a construção do respeito.