Casos de feminicídio aumentam 35% no Estado. Até quando?

O feminicídio é o homicídio doloso praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino Crédito: Divulgação

Os casos de feminicídio estão em alta no Espírito Santo. De acordo com o levantamento feito com números da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) , foram registradas 23 ocorrências desse tipo, entre janeiro e agosto deste ano, contra 17 no mesmo período de 2020. Um aumento de 35.29%.

Destaca-se que 43% dos feminicídios ocorridos no Estado são cometidos pelo marido ou companheiro da vítima. A covardia também impera no modo como o assassinato é cometido. Em 57% desses homicídios ocorridos neste ano, a arma utilizada foi do tipo branca - pode ser uma faca ou outro objeto perfurante.

No Espírito Santo, de janeiro a agosto deste ano, 60,9% das vítimas de feminicídios eram pardas, 26,1%, brancas, e 4,3%, negras. Um percentual de 8,7% não teve sua cor de pele informada.

A Região Noroeste lidera os feminicídios, com oito ocorrências, seguida pela Metropolitana (sete), Sul (quatro), Norte (dois) e Serrana (dois).

Feminicídio é o homicídio doloso praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. Em meio ao isolamento social, o Brasil contabilizou 1.350 casos de feminicídio em 2020 - um a cada seis horas e meia, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O número é 0,7% maior comparado ao total de 2019. Três a cada quatro vítimas de feminicídio tinham entre 19 e 44 anos. A maioria (61,8%) era negra. O Brasil ocupa o vergonhoso 5º lugar no ranking desse tipo de crime.