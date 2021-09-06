Casos de feminicídio aumentam 35% no Estado. Até quando?

Destaca-se que 43% dos feminicídios ocorridos no Estado são cometidos pelo marido ou companheiro da vítima. A covardia também impera no modo como o assassinato é cometido. Em 57% desses homicídios ocorridos neste ano, a arma utilizada foi do tipo branca - pode ser uma faca ou outro objeto perfurante.
No Espírito Santo, de janeiro a agosto deste ano, 60,9% das vítimas de feminicídios eram pardas, 26,1%, brancas, e 4,3%, negras. Um percentual de 8,7% não teve sua cor de pele informada.
A Região Noroeste lidera os feminicídios, com oito ocorrências, seguida pela Metropolitana
(sete), Sul (quatro), Norte (dois) e Serrana (dois).
Feminicídio é o homicídio doloso praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. Em meio ao isolamento social, o Brasil contabilizou 1.350 casos de feminicídio em 2020 - um a cada seis horas e meia, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
O número é 0,7% maior comparado ao total de 2019. Três a cada quatro vítimas de feminicídio tinham entre 19 e 44 anos. A maioria (61,8%) era negra. O Brasil ocupa o vergonhoso 5º lugar no ranking desse tipo de crime.
No ranking geral de homicídios dolosos de mulheres, o município que lidera os tristes indicadores é Vila Velha, com nove assassinatos, seguido por Cariacica (oito) e Serra (cinco). Destaca-se ainda o elevado quantitativo em Conceição da Barra, no Norte do Estado, com quatro ocorrências nos primeiros oito meses deste ano.