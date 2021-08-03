Até barbearias e salões de beleza no combate à violência contra a mulher no ES

Mulher mostra o símbolo que denuncia situação de violência Crédito: Rede Brasil Atual

A Prefeitura da Serra lançou o Programa Conta Comigo, que prevê 12 ações de enfrentamento à violência contra as mulheres . Uma das medidas será a criação da Casa da Mulher Serra, que será em Serra Sede, onde funcionava o antigo pronto-socorro. O local vai ofertar diversos serviços para as mulheres. Salões de beleza e barbearias também foram incluídos no programa.

Serão estabelecidos dois convênios, um com a Defensoria Pública da União, facilitando o acesso das serranas aos benefícios concedidos pelo governo federal, e outro com a Defensoria Pública do ES, que tem como objetivo facilitar o acesso da mulher e de seus filhos a questões referentes à Vara da Família, como pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, divisão de bens, guarda de filhos, afastamento do lar e medidas protetivas de urgência.

O Programa Conta Comigo também prevê parcerias com a Escelsa/EDP e a Associação de Empresários da Serra (Ases) para impressão, nas contas de luz e contracheques, de reflexões sobre o enfrentamento à violência contra a mulher no mês de agosto.

A ação Empenhados pela Paz, outra ação do programa, consiste na conscientização para a prevenção da violência contra a mulher nos espaços frequentados por homens, começando pelas barbearias. A ação inclui salões de beleza, que serão capacitados a encaminhar vítimas de violência para as autoridades competentes.

Mulheres vítimas de violência doméstica também serão encaminhadas para a qualificação profissional ofertada pela Findes , no Programa Encoraja Elas. Além disso, haverá a regulamentação do selo Conta Comigo, certificado de reconhecimento moral conferido às empresas que qualificam e empregam mulheres vítimas de violência atendidas pelo município.

Prefeitura de Serra prometem também apoio e formação para os grupos solidários existentes no município que acolhem mulheres vítimas de violências; mobilização para reflexões sobre a importância das mulheres nos espaços de decisões públicas e prevenção ao assédio sexual; qualificação para a Guarda Civil Municipal para o enfrentamento à violência doméstica.

Haverá também um mutirão solidário de enfrentamento à pobreza e promoção da saúde menstrual com arrecadação e distribuição de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade e prioridade do aluguel social para mulheres vítimas de violência.