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Leonel Ximenes

Até barbearias e salões de beleza no combate à violência contra a mulher no ES

Maior cidade do Estado lança 12 ações públicas de proteção às vítimas

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 02:05

Públicado em 

03 ago 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Mulher mostra o símbolo que denuncia situação de violência contra ela
Mulher mostra o símbolo que denuncia situação de violência Crédito: Rede Brasil Atual
A Prefeitura da Serra lançou o Programa Conta Comigo, que prevê 12 ações de enfrentamento à violência contra as mulheres. Uma das medidas será a criação da Casa da Mulher Serra, que será em Serra Sede, onde funcionava o antigo pronto-socorro. O local vai ofertar diversos serviços para as mulheres. Salões de beleza e barbearias também foram incluídos no programa. 
Serão estabelecidos dois convênios, um com a Defensoria Pública da União, facilitando o acesso das serranas aos benefícios concedidos pelo governo federal, e outro com a Defensoria Pública do ES, que tem como objetivo facilitar o acesso da mulher e de seus filhos a questões referentes à Vara da Família, como pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, divisão de bens, guarda de filhos, afastamento do lar e medidas protetivas de urgência.
O Programa Conta Comigo também prevê parcerias com a Escelsa/EDP e a Associação de Empresários da Serra (Ases) para impressão, nas contas de luz e contracheques, de reflexões sobre o enfrentamento à violência contra a mulher no mês de agosto.

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A ação Empenhados pela Paz, outra ação do programa, consiste na conscientização para a prevenção da violência contra a mulher nos espaços frequentados por homens, começando pelas barbearias. A ação inclui salões de beleza, que serão capacitados a encaminhar vítimas de violência para as autoridades competentes.
Mulheres vítimas de violência doméstica também serão encaminhadas para a qualificação profissional ofertada pela Findes, no Programa Encoraja Elas. Além disso, haverá a regulamentação do selo Conta Comigo, certificado de reconhecimento moral conferido às empresas que qualificam e empregam mulheres vítimas de violência atendidas pelo município.
A Prefeitura de Serra prometem também apoio e formação para os grupos solidários existentes no município que acolhem mulheres vítimas de violências; mobilização para reflexões sobre a importância das mulheres nos espaços de decisões públicas e prevenção ao assédio sexual; qualificação para a Guarda Civil Municipal para o enfrentamento à violência doméstica.

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Haverá também um mutirão solidário de enfrentamento à pobreza e promoção da saúde menstrual com arrecadação e distribuição de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade e prioridade do aluguel social para mulheres vítimas de violência.
“Não queremos somente receber denúncias, mas empoderar a mulher e inseri-la no mercado de trabalho”, disse o prefeito Sérgio Vidigal (PDT), durante o lançamento do programa, nesta segunda-feira (2), marcando o Agosto Lilás.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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