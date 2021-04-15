Mulheres que combatem violência doméstica ganham dia de destaque no ES

Equipe da delegada Cláudia Dematté recebe instruções durante operação policial Crédito: Divulgação/PCES

As mulheres que atuam nas forças de segurança pública e que combatem a violência doméstica ganharam uma data comemorativa para celebrar a sua ação. Foi aprovado nesta quarta-feira (14) o projeto de lei, de autoria do deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido), que institui o Dia Estadual da Profissional de Segurança no Combate à Violência contra a Mulher , a ser comemorado a cada dia 18 de novembro.

A data escolhida tem uma razão, segundo Bahiense. “O dia 18 é uma semana antes do dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher . Em um período específico, no qual se debate tanto esse tipo inaceitável de violência, é preciso falar também de quem defende, seja policial civil, militar, penal e guarda municipal. São mulheres que doam a vida por outras em situação muito vulnerável e que necessitam do amparo de profissionais altamente especializadas.”

Bahiense, que atuou por mais de 30 anos na Polícia Civil , destaca o exemplo feminino na Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da PC, que tem feito um forte trabalho para inibir possíveis feminicídios e grandes operações, como a "Marias".

“No último levantamento que fizemos, constatamos a presença de 131 policiais na Divisão, sendo que 78 são do sexo feminino. Isso representa aproximadamente 60% do efetivo do quadro. É importante isso, por justamente haver um atendimento mais digno às mulheres e haver ainda a sensibilidade de ações, dentro de todo um universo maior, para auxiliar a erradicar esse tipo de violência num futuro próximo”, afirmou.

Cláudia Dematté, delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, apoiou a criação da data especial. “A instituição de um Dia Estadual para homenagear as profissionais de segurança que atuam no combate à Violência Contra a Mulher ressalta a importância da atuação dessas profissionais no árduo e diário enfrentamento a esse tipo de violência, que é inadmissível.”