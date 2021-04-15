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Leonel Ximenes

Mulheres que combatem violência doméstica ganham dia de destaque no ES

Data que homenageia as policiais será 18 de novembro, conforme projeto aprovado pela Assembleia

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 02:02

Públicado em 

15 abr 2021 às 02:02
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Equipe da delegada Cláudia Dematté recebe instruções durante operação policial
Equipe da delegada Cláudia Dematté recebe instruções durante operação policial Crédito: Divulgação/PCES
As mulheres que atuam nas forças de segurança pública e que combatem a violência doméstica ganharam uma data comemorativa para celebrar a sua ação. Foi aprovado nesta quarta-feira (14) o projeto de lei, de autoria do deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido), que institui o Dia Estadual da Profissional de Segurança no Combate à Violência contra a Mulher, a ser comemorado a cada dia 18 de novembro.
A data escolhida tem uma razão, segundo Bahiense. “O dia 18 é uma semana antes do dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Em um período específico, no qual se debate tanto esse tipo inaceitável de violência, é preciso falar também de quem defende, seja policial civil, militar, penal e guarda municipal. São mulheres que doam a vida por outras em situação muito vulnerável e que necessitam do amparo de profissionais altamente especializadas.”

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Bahiense, que atuou por mais de 30 anos na Polícia Civil, destaca o exemplo feminino na Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da PC, que tem feito um forte trabalho para inibir possíveis feminicídios e grandes operações, como a "Marias".
“No último levantamento que fizemos, constatamos a presença de 131 policiais na Divisão, sendo que 78 são do sexo feminino. Isso representa aproximadamente 60% do efetivo do quadro. É importante isso, por justamente haver um atendimento mais digno às mulheres e haver ainda a sensibilidade de ações, dentro de todo um universo maior, para auxiliar a erradicar esse tipo de violência num futuro próximo”, afirmou.
Cláudia Dematté, delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, apoiou a criação da data especial. “A instituição de um Dia Estadual para homenagear as profissionais de segurança que atuam no combate à Violência Contra a Mulher ressalta a importância da atuação dessas profissionais no árduo e diário enfrentamento a esse tipo de violência, que é inadmissível.”
Para a delegada, o machismo está na raiz da violência de gênero: “Infelizmente, a violência contra a mulher é fruto de um machismo estruturado e estruturante na sociedade, e deve ser combatido com todo rigor. A atuação das profissionais da Segurança é muito importante nesse enfrentamento, sendo árduo, diário, humanizado, comprometido e integrado com todos os órgãos da rede de proteção”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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