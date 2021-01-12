Violência contra a mulher: "Parem de nos matar!", diz leitora

Leitoras pedem leis mais duras para homens que praticam violência contra a mulher Crédito: Pixabay

Após ser agredida pelo ex-companheiro em Linhares, no Norte do Estado, uma mulher corre o risco de ter os dedos amputados . Ela foi agredida em casa, na madrugada de segunda-feira (11). O suspeito teria usado um facão para praticar o crime. O homem foi preso em flagrante.

O caso de violência contra a mulher foi apenas mais um entre tantos diários que chocam a população capixaba. Um dos questionamentos que ficam, para muitos leitores, em sua maioria mulheres, é: até quando? Confira alguns comentário nas redes sociais:

Psicopata, delinquente... Não tem amor nem pelos próprios filhos, quem dirá pela mulher! Até quando? (Mayara Nascimento Figueiredo)

Enquanto não mudar, mais mulheres vão continuar sendo agredidas. Bateu? Tem que ir direto pra cadeia, papel é só papel , não garante, hoje ela assina, amanhã ela morre. (Leonor Fribe Paixão)

Enquanto não mudarem a lei, com penas mais duras, isso não vai acabar... Revoltada. (Heloisa Jesus)

O machismo imperando. Vai acontecer até quando houver silêncio. (Dalva Broedel)

Quando essa situação de mulheres sendo mortas ou sendo agredidas vai acabar? (Elisa Pimenta)

Que absurdo, espero que seja condenado. A violência contra a mulher tem que acabar! (Luciana Bosco e Silva)

Eu sou a favor de prisão mesmo para qualquer agressor, sem fiança, eles não têm direito de agredir e ficarem soltos. Mas no Brasil só leva cadeia se matar a mulher, pode bater, torturar, a lei não pune e nem protege. (Apollyana Moreira)

Por que não fazem nada? (Maquerlla Pivetta)

Parem de nos matar! (Danielli Lima)

Absurdo! Que ele pegue muitos e muitos anos de cadeia! (Ruth Castro)

Mulher não tem um dia de paz nessa vida. (Gabriela Vargas)

Presenciei uma mulher ser agredida dentro e fora de um carro, na madrugada de sexta para sábado, em frente ao meu prédio. Foram 15 minutos de empurrões, puxadas da cabelo e etc... Ligamos para a polícia pois havia a suspeita de ele estar armado. Ao relatar o ocorrido, a atendente do 190, que também era mulher, perguntou se eu saberia informar se a vítima era esposa do agressor, se eu poderia informar por qual motivo ela estava sendo agredida... E pasmem, não veio viatura nenhuma ao local após a queixa. Depois de agredir a moça por 15 minutos, ele a jogou dentro do carro e foi embora. Não sabemos como ela está... (Carol Monteiro Marques)