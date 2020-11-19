"Até quando?", questiona leitora sobre caso de feminicídio na Serra

Mirelle Figueiredo Peruzia foi assassinada pelo marido com um tiro na cabeça na Serra Crédito: Acervo pessoal

A discussão, segundo relato de Isaías, foi por um motivo banal: ele disse que a repreendeu porque ela teria xingado após deixar o celular cair no chão.Segundo a titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM), delegada Raffaella Aguiar, responsável pelo caso, Isaías chegou à delegacia usando a aliança dele e da vítima.

O crime e o motivo banal para o assassinato revoltaram também leitores de A Gazeta, que se manifestaram nas redes sociais:

Deveria ser preso e nunca mais ser solto. Pra esse tipo de crime deveria ser mais severa a lei, as punições. Enfim, nosso país vai continuar com esses crimes contra nós, mulheres, até quando?? As leis devem ser mais severas quanto a isso urgentemente. ?? Daqui a pouco não haverá mulheres.. (Lina Almeida)

Mais uma que se vai. Até quando??? (Priscila Veloso)

Triste!!!!! Mais triste é ver um grupo ainda dizer que é culpa das mulheres! (Carol Pignaton)

Psicopata! Não tem outra explicação, muito triste, que o bom generoso Deus conforte os corações de todos da família, até quando essas barbaridades? (Jorge Neia)

Que a justiça faça com que ele pague, forças a família dessa moça. (Josilene Silva)

Deus conforte os familiares dela. E esse monstro tem que pagar. (Márcia Dias)

Matou e foi ao enterro, monstro, insensível. Infeliz de quem acredita que uma praga dessa vai mudar. Nunca, nunca deem mais uma chance! (Kelsia Sátiro de Souza)

No dia em que vi a primeira reportagem, que dizia que ainda não tinha suspeito do crime, falei "não vai demorar uma semana para o marido aparecer como suspeito", e não deu outra. (Nayara Moreira)

Que motivo fútil pra tirar uma vida... Ou melhor, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Esse mundo está muito cruel. (Christiane Leal)

Todos os dias a constatação de que ser mulher nesse mundo é ser SEMPRE uma vítima em potencial. Que tristeza!! (Mayara Ramalho Mattos)

Cadeia é pouco para esse monstro. (João Palaoro)