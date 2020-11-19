'É um feminicida clássico', diz delegada sobre marido que matou a mulher na Serra

Delegada Rafaella Aguiar, titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM) Crédito: Caique Verli

"É um feminicida clássico porque ele tenta justificar o crime bárbaro, que não tem justificativa, tentando desqualificar a vítima", comentou a delegada.

Isaías ainda participou do velório e do enterro da vítima e só se apresentou na delegacia após perceber que os policiais civis já estavam no bairro onde eles moravam para colher informações sobre o caso.

O assassino chegou na delegacia usando a aliança dele e da vítima. Questionado pela delegada sobre o motivo do uso, ele respondeu que amava a esposa. A delegada disse que rebateu: "Falei com ele que quem ama não mata. Não mata".

Isaías contou que achou a arma usada no crime na rua, depois que um criminoso a descartou perto da casa do casal antes de uma abordagem policial. O marido da vítima foi levado para o Centro de Triagem de Viana. Ele e Mirelle eram casados há 11 anos e tinham uma filha de 7.