Marido diz que matou mulher na Serra após discussão por ela ter xingado

Mirelle Figueiredo Peruzia foi assassinada pelo marido com um tiro na cabeça na Serra Crédito: Acervo pessoal

A discussão, segundo relato de Isaías, foi por um motivo banal: ele disse que a repreendeu porque ela teria xingado após deixar o celular cair no chão.

A Polícia Civil deu mais detalhes sobre o caso durante coletiva de imprensa que aconteceu na manhã desta quinta-feira (19) na Chefatura da Polícia Civil do Espírito Santo , em Vitória . Foi o próprio Isaías que se apresentou na delegacia nesta quarta-feira (18) após perceber que os policiais estavam no bairro colhendo informações sobre o caso.

Segundo a titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM), delegada Raffaella Aguiar, responsável pelo caso, Isaías chegou à delegacia usando a aliança dele e da vítima.

Questionado pela delegada sobre o motivo do uso, ele respondeu que amava a esposa. A titular da DHPM disse que rebateu. "Falei com ele que quem ama não mata". Raffaella Aguiar também afirmou durante a coletiva que o assassino "é um feminicida clássico porque ele tenta justificar o crime bárbaro tentando desqualificar a vítima", comentou a delegada.

Após confessar o crime, Isaías Júnior Carvalho foi preso e levado para o Centro de Triagem de Viana. Isaías contou que achou a arma usada no crime na rua, depois que um criminoso a descartou perto da casa do casal antes de uma abordagem policial.

RELACIONAMENTO CONTURBADO

Um cunhado da vítima, Wanilson Souza Paula, aponta que o casal tinha um relacionamento conturbado, mas que não imaginava que poderia chegar a esse ponto. O marido da atendente de padaria chegou a liberar o corpo de Mirelle e a participar do velório e do enterro da esposa, segundo familiares dela. Isaías e Mirelle eram casados há 11 anos e tinham uma filha de 7 anos.

Mirelle foi sepultada no Cemitério de São Diogo, no mesmo município, no início da tarde de terça-feira (17), data em que a padaria onde a vítima trabalhou por cinco anos não abriu as portas, em luto pela perda da funcionária