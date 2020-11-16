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Covardia

Jovem é agredida com socos e pauladas por marido e sogra na Serra

A vítima, que tem 21 anos, estava com a filha de 11 meses no colo e teve um traumatismo craniano após a agressão. Crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (16), em Parque das Gaivotas, na região de Jacaraípe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 14:27

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 14:27

Violência contra a mulher
Vítima tinha hematomas pelo rosto e pelo corpo, em decorrência das agressões Crédito: Divulgação
Projeto Todas Elas
Uma jovem de 21 anos foi espancada pelo marido e pela sogra em Parque das Gaivotas, na região de Jacaraípe, na Serra. As agressões com socos, chutes e pauladas aconteceram na madrugada desta segunda-feira (16) e causaram um traumatismo craniano leve na vítima. A motivação do crime não foi revelada.
De acordo com o boletim da Polícia Militar, a mulher ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) desesperada, mas as agressões teriam sido tantas que a ligação acabou interrompida. Ainda assim, os policiais conseguiram as informações mínimas necessárias e foram até o local.
Em uma rua do bairro Parque das Gaivotas, eles encontraram a vítima  que estava bastante machucada, com escoriações pelo corpo e hematomas no olho esquerdo e na testa  segurando a filha de apenas 11 meses. Enquanto isso, dentro de uma residência, estavam o marido e a sogra, apontados como autores das agressões. Sem resistir, ambos foram levados para uma delegacia.
No caminho para a delegacia, a mulher agredida se queixou de tontura, enjoo e dores. Por isso, ela foi deixada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, onde a vítima foi diagnosticada com traumatismo craniano leve e ficou sob observação médica. Já os agressores foram levados à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher, em Vitória.
Para as autoridades, de acordo com a TV Gazeta, o marido admitiu ter socado e chutado a mulher e a sogra também confessou ter agredido a nora com um pedaço de madeira. Por nota, a Polícia Civil afirmou, no final da manhã desta segunda-feira (16), que a ocorrência ainda estava em andamento, por isso, ainda não possuía detalhes.

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