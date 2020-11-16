Jovem é agredida com socos e pauladas por marido e sogra na Serra

Em uma rua do bairro Parque das Gaivotas, eles encontraram a vítima  que estava bastante machucada, com escoriações pelo corpo e hematomas no olho esquerdo e na testa  segurando a filha de apenas 11 meses. Enquanto isso, dentro de uma residência, estavam o marido e a sogra, apontados como autores das agressões. Sem resistir, ambos foram levados para uma delegacia.