Menina de 13 anos é estuprada pelo primo na Grande Vitória

Menina de 13 anos foi estuprada pelo próprio primo na Grande Vitória Crédito: Arabson

Uma menina de 13 anos de idade foi estuprada pelo primo, no final da manhã da última quarta-feira (11), quando ia para a casa da avó, na Grande Vitória , para almoçar. Por meio de ameaças, o rapaz de 27 anos levou a vítima para a casa dele e a obrigou a ter relações sexuais.

Extremamente abalada, a mãe da menina contou que o estupro teria durado cerca de 15 minutos e que tomou conhecimento logo depois, quando a filha chegou em casa correndo, pedindo para tomar banho. Ao dar para ela a toalha no banheiro, a mãe viu os machucados e os hematomas espalhados pelo corpo.

"Quando eles chegaram na casa dele, ele obrigou a minha filha a entrar e falou para não gritar, senão ele ia matar. Lá, ele trancou as portas, ligou o som alto, mandou ela tirar a roupa e estuprou a minha filha" Mãe da vítima - Identidade preservada por causa da criança

Conforme o relato da menina para a mãe, ela tentou pular da moto quando viu que não estava sendo levada pelo primo para a casa da avó  o que lhe rendeu uma queimadura na perna  e pediu inúmeras vezes para que pudesse ir embora, sem sucesso. "Ela era virgem, nem sequer era moça ainda. Imagina o que ela passou", desabafou a mãe.

Logo após o estupro, as duas procuraram a Polícia Militar . De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito "consumou o ato sexual sem consentimento, deixando hematomas no corpo da vítima". Apesar da ida até a casa dele e as buscas na região, os policiais não conseguiram encontrar o autor do crime.

"Minha filha passou por exame de corpo de delito, que constatou o fato. Ela está muito abalada. Fica dentro de casa, deitada, não come. Só toma os remédios que a médica passou para evitar gravidez e doenças sexuais, porque ele não usou camisinha" Mãe da vítima - Identidade preservada por causa da criança

Conforme consta no documento do Programa de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (Pavivis), a menina já teve que tomar três injeções e 12 comprimidos. Ao longo dos próximos 25 dias, ela também terá que continuar com o tratamento e passar, ainda, por outros exames e consultas.

Não bastasse o estupro e a consequência devastadora no corpo e na vida da vítima, o homem de 27 anos obrigou a menina a gravar vídeos dela própria nua, que teriam sido compartilhados na internet. Entre lágrimas, a mãe mal conseguia traduzir em palavras tudo que aconteceu e só espera que o suspeito seja encontrado.

"Eu espero que ele apodreça na cadeia. Ele estuprou uma criança. Ele é um bicho. O homem que fez isso com a própria prima não tem coração. É um monstro. Ele acabou com a vida da minha filha" Mãe da vítima - Identidade preservada por causa da criança

Devido ao crime ter acontecido na última quarta-feira (14), a Polícia Civil não soube passar informações sobre a investigação do caso, já que "aos finais de semana a assessoria só tem acesso às ocorrências a autuações do plantão vigente das delegacias" e os cartórios funcionam apenas em dias úteis.

FAMÍLIA NO ES PARA AJUDAR FAMILIAR COM COVID-19

Naturais de uma cidade do Rio de Janeiro , a mãe e a filha estão na Grande Vitória desde o dia 23 de outubro, para ajudar a cuidar de um familiar que está internado com Covid-19. "Vim dar uma força nesse período e acontece isso. Meu marido queria que a gente fosse embora imediatamente, mas não temos como", contou.

PRIMO SE PRONUNCIA NAS REDES SOCIAIS