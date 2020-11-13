Homem é preso por tentar matar mãe, namorada e filha em Muniz Freire

Um homem de 22 anos foi preso na noite desta quinta-feira (12), na localidade de Piaçú, em Muniz Freire, na Região Sul do Espírito Santo, por tentar matar a própria mãe, a namorada e a filha, que é recém-nascida, por motivo fútil, meio cruel e feminicídio.
Segundo informações da Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local, o suspeito estava caído no chão, sendo agredido por populares, que contaram que ele teria tentado matar as três, mas não conseguiu, porque foi impedido.
Em contato com a namorada, ela contou à polícia que há muito tempo sofria agressões dele e que, por isso, não morava com ele mais. Junto com a sogra e a filha, ela foi encaminhada ao Hospital de Muniz Freire. Em seguida, elas foram para a 11ª Delegacia da Venda Nova do Imigrante.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e feminicídio e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, onde permanece à disposição da Justiça.