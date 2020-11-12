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Estupro de vulnerável

Criança de 3 anos é abusada sexualmente em Cariacica

A Polícia Militar informou que uma equipe esteve na unidade de saúde e que a mãe e a criança foram encaminhadas para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente para registrar o fato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 17:28

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 17:28

Uma criança chegou já morta e com sinais de violência sexual no PA de Alto Lage, em Cariacica
Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Uma criança de 3 anos de idade foi levada pela mãe ao Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, na tarde desta quinta-feira (12), após suspeita de que tenha sido vítima de estupro de vulnerável.
De acordo com informações do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), o médico plantonista da unidade confirmou que a criança foi vítima de abuso sexual. Além disso, a mãe se negou a informar quem teria sido o autor do crime.
Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que uma equipe esteve na unidade de saúde e que a mãe e a criança foram encaminhadas para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente para registrar o fato.
Também acionada, a Polícia Civil informou, às 16h45, que o boletim de atendimento da Polícia Militar foi entregue na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e que irá instaurar investigação para apurar os fatos e intimar a mãe para apresentar a criança, caso ela não se apresente. Em nota, afirmou que para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

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