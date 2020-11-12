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Feminicídio

Marido mata mulher a facadas e depois se suicida em Jardim Camburi

O crime aconteceu por volta das 13 horas no condomínio Atlântica Ville; o filho de seis anos teria presenciado o assassinato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 15:25

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 15:25

Edifício Estoril onde o crime foi cometido
Edifício Estoril onde, segundo a polícia, o crime foi cometido Crédito: Glacieri Carraretto
Projeto Todas Elas
A dona de casa Renata Augusta Amaral Firme, de 48 anos,  foi morta a facadas pelo marido José Guilherme Firme, 56 anos, por volta de 13 h desta quinta-feira (12), no Condomínio Atlântica Ville, em Jardim Camburi, Vitória. Após o crime, ele  cometeu suicídio.
De acordo com relato de policiais militares, as primeiras informações tratam de que José Guilherme teria esfaqueado a esposa dentro do apartamento, no sexto andar do Edifício Estoril. O filho do casal, de 9 anos, teria presenciado o crime. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
Vizinha do casal, Elaine Cristina mostrou-se chocada com a tragédia no condomínio e falou um pouco sobre José Guilherme. "Ele era muito educado. O vi hoje cedo mesmo, me cumprimentou e saiu. No horário do almoço, me ligaram falando que havia se matado. Só depois descobri que tinha matado a esposa", contou ela, acrescentando que não ouviu gritos.
Segundo Elaine, ele estava em fase terminal de câncer no estômago, e a doença já havia se espalhado pelo corpo. "Enfrentava ainda uma depressão. Eu mesma evitei que ele se matasse há dois meses, mas nunca imaginei que fosse matar a Renata."
Renata Augusta Amaral Firme e José Guilherme Firme: tragédia
Renata Augusta  e José Guilherme: tragédia Crédito: Acervo pessoal

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