Marido mata mulher a facadas e depois se suicida em Jardim Camburi

Edifício Estoril onde, segundo a polícia, o crime foi cometido Crédito: Glacieri Carraretto

A dona de casa Renata Augusta Amaral Firme, de 48 anos, foi morta a facadas pelo marido José Guilherme Firme, 56 anos, por volta de 13 h desta quinta-feira (12), no Condomínio Atlântica Ville, em Jardim Camburi, Vitória . Após o crime, ele cometeu suicídio.

De acordo com relato de policiais militares, as primeiras informações tratam de que José Guilherme teria esfaqueado a esposa dentro do apartamento, no sexto andar do Edifício Estoril. O filho do casal, de 9 anos, teria presenciado o crime. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

Vizinha do casal, Elaine Cristina mostrou-se chocada com a tragédia no condomínio e falou um pouco sobre José Guilherme. "Ele era muito educado. O vi hoje cedo mesmo, me cumprimentou e saiu. No horário do almoço, me ligaram falando que havia se matado. Só depois descobri que tinha matado a esposa", contou ela, acrescentando que não ouviu gritos.

Segundo Elaine, ele estava em fase terminal de câncer no estômago, e a doença já havia se espalhado pelo corpo. "Enfrentava ainda uma depressão. Eu mesma evitei que ele se matasse há dois meses, mas nunca imaginei que fosse matar a Renata."

Renata Augusta e José Guilherme: tragédia Crédito: Acervo pessoal

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