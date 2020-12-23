Duas mulheres são agredidas pelos companheiros e salvas pela polícia no ES

Duas mulheres foram agredidas pelo companheiro na Grande Vitória entre o fim da noite desta terça-feira (22) e a madrugada desta quarta-feira (23), com cerca de seis horas de diferença. Nos dois casos, a polícia foi acionada e os agressores foram detidos.
O primeiro caso aconteceu em Nova Canaã, em Cariacica, por volta das 23h dessa terça-feira. Uma mulher de 46 anos foi agredida pelo companheiro dela de 42 com socos e chute. Até uma botija de gás ele jogou em cima dela, além de ameaçar matá-la.
Ela correu para casa de parentes e eles chamaram a polícia. A Polícia Militar foi ao local e encontrou o suspeito tentando fugir com o carro. Segundo a polícia, esse homem tentou atropelar os policiais com o veículo. Mesmo na frente dos policiais, o homem continuou ameaçando matar a mulher, os parentes dela e até mesmo os próprios agentes de segurança. Ele acabou preso.
MULHER É ARRASTADA PARA MATAGAL
Já nesta quarta-feira (23), por volta das 5h, outra mulher, de 27 anos, foi agredida pelo marido de 34 anos em Viana. Segundo a polícia, ele começou a discutir com a mulher dentro do carro e, além de bater na companheira com socos, ameaçou jogá-la para o lado de fora do veículo em movimento.
Ele parou o carro e continuou batendo nela, às margens da BR 262, no bairro Primavera. O homem começou a puxar a mulher para um matagal. Foi nesse momento que uma viatura da PM passou e os militares viram a mulher ser arrastada para o meio do mato. Os policiais socorreram a mulher e levaram o suspeito para a delegacia.
Nos dois casos, os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela polícia.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta