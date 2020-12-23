Duas mulheres são agredidas pelos companheiros e salvas pela polícia no ES

Ele parou o carro e continuou batendo nela, às margens da BR 262, no bairro Primavera. O homem começou a puxar a mulher para um matagal. Foi nesse momento que uma viatura da PM passou e os militares viram a mulher ser arrastada para o meio do mato. Os policiais socorreram a mulher e levaram o suspeito para a delegacia.