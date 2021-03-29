Fiscais da Covid descobrem cárcere privado e libertam mulher no ES

Cômodo (com a cadeira vermelha) onde a vítima era mantida em cárcere privado no interior de Alegre Crédito: Divulgação

Uma grande surpresa. Policiais militares e civis, bombeiros e fiscais da quarentena flagraram no último sábado (27), às 11h41, uma mulher de 19 anos que estava sendo mantida em cárcere privado em um bordel localizado na rodovia estadual (ES 387) que liga Celina a Ibitirama , em Alegre . O dono da casa de prostituição, de 39 anos, acusado pelo crime, foi preso no local.

A equipe de fiscalização da quarentena de combate à Covid-19 foi acionada após receber denúncias de que no bar funcionava uma casa de prostituição e que no local havia uma mulher que estava sendo mantida em cárcere privado.

A jovem, de 19 anos, segundo a denúncia, também estava sendo ameaçada e agredida pelo dono do estabelecimento, que impedia que ela fosse embora do local e ainda a acusava de ter praticado um furto de dinheiro do bordel.

A polícia, ao constatar que as denúncias eram verídicas, encontrou a vítima em um cômodo que era trancado com uma corrente. A mulher, segundo a ocorrência, estava apavorada e dizia estar com muito medo de que algo de ruim lhe pudesse acontecer. Ela confirmou aos policiais e à equipe de fiscalização que não podia sair do local por ter sido ameaçada de morte pelo dono do estabelecimento.

Ela revelou que o acusado, após usar muita droga, a ameaçou com uma faca e um pedaço de madeira e outros utensílios que ela não soube dizer quais eram. Os policiais deram voz de prisão ao dono do bordel e o conduziram à Delegacia Regional de Alegre, no Sul do Estado