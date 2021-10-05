As sete cidades do ES que não tiveram homicídios em 2021

A onda de violência que atinge o Espírito Santo
não chegou a sete cidades, que não registraram um homicídio sequer neste ano, com dados válidos até setembro. São elas: Bom Jesus do Norte, Dores do Rio Preto, Iconha, Itarana, Laranja da Terra, Muniz Freire e Ponto Belo.
Mas a lista já foi maior. Até agosto, eram 12 os municípios capixabas que não registraram assassinato em 2021. Cinco deixaram de figurar na lista da paz: Alegre
, Alto Rio Novo, Apiacá, Conceição do Castelo e Ibiraçu.
Dos 78 municípios do Espírito Santo, 71 registraram assassinatos neste ano - Isto equivale a 91% do total
Ponto Belo
é o município há mais tempo sem homicídios dolosos no Espírito Santo. O último caso aconteceu em 25 de março de 2017, quando uma pessoa do sexo feminino foi morta no bairro de Lajeado.
Domingo é o dia que lidera a incidência de crimes, com 149 ocorrências, seguido por terça-feira (129) e sábado (125). A faixa de horário campeã de assassinatos é a das 21h, com 58 registros, seguida pela das 23h, com 50.
Até o presente momento, 742 homens foram assassinados e outras 78 mulheres foram vítimas de crimes violentos no Estado.