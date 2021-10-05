Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

As sete cidades do ES que não tiveram homicídios em 2021

De agosto para setembro, cinco municípios que estavam na "lista da paz" registraram assassinatos

Públicado em 

05 out 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Policiais da Divisão de Homicídios apresentam uniformes camuflados usados por homicidas em Cariacica Crédito: PCES
A onda de violência que atinge o Espírito Santo não chegou a sete cidades, que não registraram um homicídio sequer neste ano, com dados válidos até setembro. São elas: Bom Jesus do Norte, Dores do Rio Preto, Iconha, Itarana, Laranja da Terra, Muniz Freire e Ponto Belo.
Mas a lista já foi maior. Até agosto, eram 12 os municípios capixabas que não registraram assassinato em 2021. Cinco deixaram de figurar na lista da paz: Alegre, Alto Rio Novo, Apiacá, Conceição do Castelo e Ibiraçu.
Dos 78 municípios do Espírito Santo, 71 registraram assassinatos neste ano - Isto equivale a 91% do total

Veja Também

Conheça a cidade do ES que está há mais de 4 anos sem homicídio

Ponto Belo é o município há mais tempo sem homicídios dolosos no Espírito Santo. O último caso aconteceu em 25 de março de 2017, quando uma pessoa do sexo feminino foi morta no bairro de Lajeado.
A cidade está no extremo Norte capixaba, a 357 quilômetros de Vitória. Sua população atual é de 8.016 habitantes, segundo estimativa atualizada do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

DIAS E HORÁRIOS DOS CRIMES

Domingo é o dia que lidera a incidência de crimes, com 149 ocorrências, seguido por terça-feira (129) e sábado (125). A faixa de horário campeã de assassinatos é a das 21h, com 58 registros, seguida pela das 23h, com 50.

Veja Também

Homem sai atirando e mata mulher no meio da rua em Guarapari

Até o presente momento, 742 homens foram assassinados e outras 78 mulheres foram vítimas de crimes violentos no Estado.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Inspetor penitenciário atira contra criminosos que perseguiam jovens na Serra

Atirador chega de carro e mata homem em bar de Linhares

Criminosos se passam por entregadores e atiram contra moradores em Vitória

Mais homicídios e menos assaltos: estatísticas que a pandemia mudou no ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

homicídio Segurança Pública Ponto Belo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados