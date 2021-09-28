Atirador chega de carro e mata homem em bar de Linhares

Homem é mortos a tiros em Linhares Crédito: Montagem| A Gazeta

Dois homens foram baleados na noite desta segunda-feira (27), próximo a um residencial no bairro Santa Cruz, em Linhares , na Região Norte do Espírito Santo. Um deles, identificado como Eliseu Aquino de Andrade, de 40 anos, chegou a ser socorrido para hospital do município, mas não resistiu. O outro baleado segue internado.

Segundo informações da Polícia Militar , Eliseu Aquino de Andrade foi atingido por um suspeito armado que teria chegado ao local em um carro de aplicativo. A vítima foi morta enquanto estava em um bar, anexo a uma casa. O socorro foi prestado por populares e a vítima foi encaminhada para o Hospital Geral do município, mas não resistiu.

No chão do estabelecimento foi localizado um revólver calibre 38 com seis cápsulas deflagradas. Próximo ao local do fato, foi encontrado outro homem, de 28 anos, caído na calçada. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Rio Doce. Ele segue internado e o estado de saúde é estável.

A polícia fez buscas, mas ninguém foi detido. A arma foi entregue na Delegacia Regional do município. Em entrevista ao repórter Caio Dias, da TV Gazeta Sul, o delegado de Linhares, Fabrício Lucindo, falou sobre a investigação. Segundo ele, até o momento, ninguém foi preso pelo crime.

“Um sujeito chegou em um veículo de aplicativo, desembarcou e já saiu atirando nas pessoas. Uma das pessoas foi alvejada, caiu no local e outro correu. O autor dos disparos saiu correndo e atirando também. Eles foram socorridos, mas um veio a óbito”, disse o delegado.