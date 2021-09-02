Conheça a cidade do ES que está há mais de 4 anos sem homicídio

Ponto Belo
é o município há mais tempo sem homicídios dolosos no Espírito Santo
. O último caso aconteceu em 25 de março de 2017, quando uma pessoa do sexo feminino foi morta no bairro de Lajeado.
Ponto Belo integra o time de 12 municípios sem homicídios. Além de Ponto Belo, estão neste grupo: Alegre, Alto Rio Novo, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Conceição do Castelo, Dores do Rio Preto, Ibiraçu, Iconha, Itarana, Laranja da Terra e Muniz Freire.
Como a coluna mostrou nesta quarta (1º)
, o Espírito Santo, diferentemente de Ponto Belo, não tem o que comemorar. Em agosto, foi registrado o recorde de homicídios dolosos neste ano: 108. Se a tendência de aumento da violência aumentar, o Estado pode fechar o ano com mais de mil assassinatos.
Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirma que a população precisa de ter fuzis. Se já não está podendo ter nem mais feijão para se alimentar...