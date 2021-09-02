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Leonel Ximenes

Conheça a cidade do ES que está há mais de 4 anos sem homicídio

O último assassinato no município aconteceu em 25 de março de 2017

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 12:48

Públicado em 

02 set 2021 às 12:48
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ponto Belo, no Noroeste do Estado: entre nascidos e mortos, saldo positivo de cinco em 2021
Ponto Belo, no Norte do Estado: cidade pacata num Estado violento Crédito: PMPB/Divulgação
Ponto Belo é o município há mais tempo sem homicídios dolosos no Espírito Santo. O último caso aconteceu em 25 de março de 2017, quando uma pessoa do sexo feminino foi morta no bairro de Lajeado.
A cidade está no extremo norte capixaba, a 357 quilômetros de Vitória. Ela fazia parte de Mucurici e conseguiu se emancipar em 1º de janeiro de 1997. Sua população atual é de 8.016 habitantes, segundo estimativas atualizadas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Ponto Belo integra o time de 12 municípios sem homicídios. Além de Ponto Belo, estão neste grupo: Alegre, Alto Rio Novo, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Conceição do Castelo, Dores do Rio Preto, Ibiraçu, Iconha, Itarana, Laranja da Terra e Muniz Freire.

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O recorde recente pertence a Alfredo Chaves, no Sul do Estado, que ficou seis anos sem registro de assassinato. O ciclo virtuoso foi interrompido em 7 de janeiro deste ano, quando ocorreu um homicídio no interior do município.
Como a coluna mostrou nesta quarta (1º), o Espírito Santo, diferentemente de Ponto Belo, não tem o que comemorar. Em agosto, foi registrado o recorde de homicídios dolosos neste ano: 108. Se a tendência de aumento da violência aumentar, o Estado pode fechar o ano com mais de mil assassinatos.
Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirma que a população precisa de ter fuzis. Se já não está podendo ter nem mais feijão para se alimentar...

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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